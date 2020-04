Con oferta de pagos a partir de 2023 y quita de 62% comienza una etapa clave de reestructuración con bonistas

Alberto Fernández llamó a la unidad de las fuerzas políticas para resolver la situación con

los acreedores extranjeros, luego de que no se llegó un acuerdo en el período de negociación

El presidente Alberto Fernández pidió ayer a gobernadores y legisladores del oficialismo y de la oposición que se muestren “unidos” detrás de la propuesta del Gobierno a los acreedores externos, de la misma manera que se exhibieron en la batalla contra el coronavirus.

“Lo que más necesitamos ahora es que, así como estamos unidos contra la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda”, dijo Fernández en un mensaje luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio los detalles de la propuesta de reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera que será presentado hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos.

El Presidente estuvo acompañado de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner; el ministro Guzmán; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Siguieron el discurso los gobernadores de distintas provincias y diferentes signos políticos, algunos de forma presencial y otras de manera virtual, a través de teleconferencias.

“Mañana (por hoy) será un día definitorio para la Argentina porque van a saber lo que la Argentina está en condiciones de pagar y cumplir”, dijo el Presidente.

Además, agregó que se propusieron “con Cristina (Kirchner) Martín (Guzmán) y todo el Gobierno un sendero, que era pedirle al FMI que viera y auditara la realidad de la economía argentina”.

“Así fue como el FMI dijo en algún momento que la deuda era insostenible en la Argentina, deuda sostenible para nosotros es una que no postergue a la Argentina, que se pueda pagar sin postergar las necesidades que la Argentina tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de toda la debacle que ha generado la pandemia”, aclaró el jefe de Estado.

En tanto, consideró que “tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país, un país más justo, más solidario y más igual, un país realmente más federal”.

Entre los gobernadores que escucharon el mensaje estaban -además de Juan Schiaretti (Córdoba)- Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy). Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el diputado y titular del bloque Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner; y el senador y ex canciller Jorge Taiana.

Otros gobernadores escucharon el mensaje del Presidente a través de videoconferencia, como fue el caso del bonaerense, Axel Kicillof, quien dijo no concurrió por haber estado en contacto con personal médico que dio positivo en el test de coronavirus. Sobre el final de esta edición, trascendió que el test que se le hizo dio negativo.

Términos generales

Aunque gran parte de las precisiones de la propuesta se conocerá durante la jornada de hoy, ayer el ministro Martín Guzmán anticipó que los términos generales incluyen “un período de gracia” de tres en el que no se pagará capitales ni intereses “por tres años”, además de una quita de 62% sobre los intereses y de 5,4% en el capital.

La propuesta estará vigente para que los acreedores puedan adherir por 20 días, según se anticipó. “Creemos que es un tiempo suficiente”, dijo Guzmán.

El presidente Fernández aseguró que la negociación con los acreedores fue llevada adelante “con la misma buena fe” que hubo desde el principio, pese a la pandemia del coronavirus, y reafirmó que Argentina “no aprovechó esa coyuntura mundial para dilatar la solución al problema”.

Aseguró también que “no quedó nada del país del 1 de marzo”, cuando dio su mensaje ante la Asamblea Legislativa, pero también indicó que lo que se está comprometiendo el país es a “cumplir”.

“A lo que nos estamos comprometiendo hoy es lo que Argentina va a poder cumplir, no estamos firmando cheques en blanco. Fue un trabajo hecho muy a conciencia. Necesitamos que estemos unidos a la hora de responder al tema de la deuda, así como frente al coronavirus”.

En ese marco, expresó su esperanza de que la crisis a la que llevó la pandemia represente a futuro “una oportunidad de barajar y dar de vuelta” para que no haya tanta desigualdad en Argentina, y construir un país que contenga a todos y que sea solidario con todos.

Bonos

Están incluidos 21 títulos emitidos, en su mayoría, a partir de 2016

La propuesta de reestructuración de la deuda presentada ayer por el Gobierno incluye 21 bonos, la mayoría de ellos emitidos en los últimos cuatro años.Se trata de 21 bonos elegibles (17 de ellos emitidos en los últimos cuatro años) en dólares estadounidenses, euros y francos bajo legislación extranjera.

Del stock total de US$66.238 millones de deuda externa argentina propuesto para reestructuración, US$41.548 millones corresponden a emisiones de los últimos cuatro años.

Los vencimientos de los bonos a canjear eran de US$4.500 millones en 2020, US$8.400 millones en 2021, US$8.300 millones en 2022 y US$6.300 millones en 2023. Asimismo, contempla vencimientos por US$ 4.600 millones en 2024, US$4.500 millones en 2025, US$10.600 millones en 2026, US$8.800 millones en 2027 y US$9.600 millones en 2028.

Además, incluye bonos con vencimientos por US$3.600 millones en 2029 y US$4.200 millones en 2030.



Entidades financieras

Los bancos duplicaron liquidez pero ello no se refleja en préstamos a empresas

Los bancos duplicaron en el último mes la cantidad de dinero que disponen, al pasar de $563.614 millones a $1.107.808 millones en sus cuentas corrientes en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero en el mismo lapso los préstamos a empresas crecieron apenas 20% de ese monto -poco más de $120 mil millones- a pesar de los incentivos que la autoridad monetaria implementó para que lo hagan.

La magnitud de la liquidez bancaria se evidencia en el desplome de la tasa de préstamos interbancarios (call money) que, desde mediados de marzo, pasó de 33% a 4,85%, según informó el BCRA.

La principal fuente de liquidez de las entidades se explica por el desarme de Letras de Liquidez (Leliq) impulsado por el BCRA que, durante los 30 días previos al 8 de abril -último dato disponible- devolvió a los bancos $586.326 millones que tenían colocados en estos instrumentos, a una tasa de 38%. “El problema que tenés hoy es que el mercado de tasas está completamente desarbitrado, con un interés de 15% para los depositantes y de 38% para las Leliq y, al mismo tiempo, un exceso de liquidez que los bancos no saben donde colocarlo”, analizó Miguel Arrigoni, director de First Capital Gruop.

“El problema -aseguró- no es sólo que los bancos no quieran prestarlo por temor a que no se lo devuelvan, sino que la normativa crediticia del Central es muy restrictiva. Las pymes, en general, no clasifican para créditos”.

FMI

Aseguran que América Latina enfrentará “otra década perdida”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó ayer que los países de América Latina enfrentarán “otra década perdida” en el período comprendido entre 2015 y 2025, a raíz de distintos factores económicos y financieros que venían de arrastre en los últimos años y que ahora se potenciaron con la pandemia del coronarivus. Así lo indicó el director del Departamento Occidental para América Latina del FMI, Alejandro Werner, quien aseguró que sólo en este año -por el complejo entorno externo y las necesidades locales de poner en marcha medidas de contención de la pandemia- el desplome de la actividad económica en la región se ubicará este año en el 5,2%. Este pronóstico, a tono con las proyecciones que la entidad reflejó en el reporte de Estimaciones Económicas Mundiales, presentado el martes último, refleja que “dada la drástica contracción en 2020 y conforme los países adoptan políticas para contener la pandemia y apuntalar sus economías, cabe prever una marcada recuperación en 2021”, estimó el directivo. Sin embargo, agregó que “aun en este escenario de rápida recuperación, la región tiene ante sí el espectro de otra ‘década perdida’ durante 2015–2025”.