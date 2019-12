Caja: jubilaciones, ocho puntos bajo la inflación

La jubilación media que paga la Provincia de Córdoba alcanzó en noviembre pasado $53.499, 42,3% superior respecto a igual mes del año pasado.

De esta forma, el incremento interanual se ubicará unos ocho puntos porcentuales por debajo de la inflación del período.

Los datos sobre la evolución de las prestaciones aparecen reflejados en el Informe de Movilidad que mensualmente presenta el organismo previsional cordobés.

La prestación media equivale al 115% del haber neto promedio que cobran los trabajadores en actividad.

Con la liquidación de noviembre, se actualizaron los haberes de 90.772 beneficios, 85,7% del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

Los aumentos generaron una expansión del gasto previsional del orden de $169,4 millones mensuales (3,2% del gasto previsional mensual).

Las mejoras se originaron en cinco fuentes diferentes: La aplicación de la movilidad sobre los haberes previsionales en función de las variaciones en las remuneraciones de los agentes activos; la suba del haber mínimo, garantizando un piso de $11.500 a partir de noviembre; el incremento del complemento previsional solidario, que asegura un haber de $16.000 para aquellos beneficiarios que no tienen otro ingreso además de la prestación que le paga la Caja; incremento del Tope Jubilatorio y, por último, por el Bono Compensatorio acordado en paritarias.

Entre los aumentos que se originaron por traslado de la pauta salarial definida para los activos, el incremento otorgado a los ex agentes de la Administración Pública Provincial implicó una expansión del gasto previsional mensual de $126,1 millones. Dentro de este grupo destacaron los sectores de Docentes y Policía. En el primer caso, el aumento benefició a 36.025 jubilaciones y pensiones, con un aumento promedio de algo más de $1.700 por beneficio, y un impacto de $62,1 millones adicionales por mes en el gasto previsional. En el caso de los ex policías, el aumento llegó a 15.858 jubilaciones y pensiones, con un alza promedio por beneficio de $1.642, y representó un gasto adicional de $26 millones mensuales para la Caja.

En lo que respecta a las Reparticiones Autárquicas, los aumentos aplicados generaron un incremento del gasto previsional mensual de $18,3 millones, con una suba promedio por beneficio superior a $3.350. Tanto por la participación en el incremento del gasto como por la cantidad de beneficios con aumento, se destacó el otorgado al personal del Banco de Córdoba. Llegó a 4.376 jubilaciones y pensiones, con un aumento del gasto mensual del orden de $14,2 millones. El haber medio del sector se incrementó en $3.250, quedando en niveles cercanos a $91.200.

En lo relativo a municipios de la provincia, las actualizaciones de haberes generaron un costo mensual adicional para la Caja de $10,9 millones y alcanzaron a 4.855 jubilaciones y pensiones.

La liquidación de noviembre incorporó además la actualización del tope jubilatorio. El cambio benefició a unos 558 jubilados y pensionados y generó un aumento en las erogaciones mensuales de la Caja equivalente a $3,2 millones mensuales.