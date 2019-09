Aseguran que bono a privados sólo compensa 35% de la pérdida del poder adquisitivo post PASO

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) refleja que los trabajadores formales del sector privado habrán perdido a fin de año 17% de la capacidad de compra de sus salarios. Si se considera la devaluación de agosto, la retracción derivada sumará $14.480 entre septiembre

y diciembre

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) asegura que el bono que el Gobierno nacional acordó junto la CGT y algunas cámaras empresariales, y que alcanzará a empleados formales del sector privado, sólo compensará 35% de la pérdida del poder adquisitivo ocurrida tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según el trabajo, los trabajadores del sector privado perderán en 2019, en promedio, 17% de poder de compra de sus salarios al compararlo con el promedio de salario real de 2015, utilizando la estimación de Remuneración Normal y Permanente Desestacionalizada, proyectada con un aumento de 45% anual y según las variaciones mensuales del año anterior, y considerando la evolución de la inflación publicada por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (IPC CABA), la inflación del IPC Indec y las estimaciones del REM que realiza el Banco Central.

Sin embargo, analiza que las proyecciones a principios de agosto y las de mediados de septiembre son diferentes. “Mientras que, en el primer caso, se producía una recuperación del poder adquisitivo que dejaba en diciembre de 2019 casi el mismo valor de poder adquisitivo que el vigente en promedio en 2018 (10% menos que el promedio 2015), las nuevas proyecciones de inflación llevan a que el poder adquisitivo sufra una pérdida de 19,5%.

“El efecto del incremento en las expectativas inflacionarias (que pasan de 40% a 55% luego de las PASO) implica que si se quisiera equiparar el poder de compra habría que adosar a los salarios en septiembre la suma de 14.480 pesos. Es decir, la pérdida derivada de la inflación adicional de 15 puntos para sólo cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) alcanza dicho monto”, detallaron.

En este sentido, indicaron que la “equiparación” de poder adquisitivo que podría realizarse con una suma fija de 5.000 pesos por única vez (que además alcanza sólo a trabajadores formales, es decir, no llega a trabajadores no registrados o monotributistas), no revertiría la tendencia descendente que experimentan los salarios.

En cuotas según el sector

Además, y según se conoció ayer, es muy probable que la cifra se pague a partir de octubre y “en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivos de trabajo”.

Así trascendió luego del encuentro que mantuvieron ayer los representantes técnicos del sector sindical y empresario, que buscan avanzar en la redacción del decreto, que se espera salga publicado esta semana en el Boletín Oficial.

Durante la reunión se estableció que la suma se compensará en las próximas revisiones salariales, “se pagará durante el mes de octubre o en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivos de trabajo”.

Además, se conoció que el plus será proporcional a la jornada laboral convencional y quedarán excluidos los trabajadores del régimen de trabajo agrario y personal doméstico.

Por su parte, los dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), solicitaron que el pago se efectúe en “al menos cinco cuotas, dada la delicada situación financiera de las pymes, ante la caída de la actividad”.

Por su parte, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, ya había indicado que “la mayoría de las empresas” está viendo “cómo subsistir” en el actual contexto y, por ende, “no está en condiciones de pagar a los trabajadores el bono anunciado por el Gobierno”.

Finalmente, recién llegado a Nueva York para participar de la 74ta. Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mauricio Macri subió ayer a sus redes sociales un mensaje donde agradeció a empresarios y sindicalistas por el acuerdo para el pago del bono donde destacó que “es importante que todos hagamos nuestro aporte”.

“Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.