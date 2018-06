Argentina, emergente pero bajo advertencia de revisión

El Morgan Stanley destacó que hay confianza de inversores internacionales en el país, aunque alertó sobre que podría revisar la recalificación si las autoridades argentinas introducen cualquier tipo de restricción de acceso al mercado

El Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) elevó ayer a Argentina de la categoría de “mercado de frontera” a la de “mercado emergente”, situación en la que se encontraba desde 2009.

Así, en su informe de prensa, el MSCI destacó la confianza de los inversores internacionales sobre el rumbo del mercado local. Sin embargo, el documento señaló que la entidad está dispuesta a revisar la recalificación si las “autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado”.

Vale recordar que hay distintas categorías de mercados: desarrollado, emergente y fronterizo, y -de acuerdo con el nivel de esa posición- los fondos internacionales pueden estar habilitados o no a invertir en una plaza.

Argentina descendió a la categoría más baja, la de frontera, en 2009 cuando el Gobierno restringió el flujo de capitales, elemento fundamental para los grandes inversores internacionales.

El beneficio de ser emergentes se verá reflejado en el mercado recién el año próximo, ya que ascender a la categoría de emergente no implica la llegada inmediata de dichos fondos, dado que el proceso de incorporación al índice lleva unos meses.

En ese sentido, hace algunas semanas, Claudio Zuchovicki, asesor financiero y gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) había explicado a Comercio y Justicia que la recategorización del país no iba a implicar necesariamente el ingreso de mayor cantidad de dinero, aunque sí de “mejor calidad”.

“Cambia para bien la calidad del inversor. Tenés un inversor de más largo plazo. Al pasar a emergentes, se van a ir capitales fronterizos y van a entrar emergentes, pero el monto no va a ser muy distinto. Va a ser mejor la calidad pero no más dinero necesariamente”, explicó a este medio.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer: “Ser emergentes va a darnos acceso a capital más barato y, por ende, más inversión, más crecimiento y más empleo para todos los argentinos”.

“Salimos de emergentes en 2009 por malas políticas que generaron aislamiento y estancamiento; volvemos porque, desde el año 2015, el equipo del presidente (Mauricio) Macri muestra responsabilidad, coherencia y respeto a las reglas”, explicó.

En tanto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, anticipó que “el mercado mañana (por hoy) va a volar”.

Allaria advirtió, que si bien el índice incluirá en una primera instancia sólo a los ADR de las acciones de empresas argentinas, las acciones ordinarias que operan en BYMA “se van a contagiar”.

“Mañana el mercado va a volar” dijo eufórico, y recordó que “venía golpeado con una caída en dólares de 40%”.

“Creo que esto, para el gobierno de Macri y para el mercado de capitales argentino, es una señal muy positiva que nos está dando la derecha de lo que viene haciendo Argentina en el mercado de capitales”, aseguró.

También ascendió Arabia

El MSCI anunció también la inclusión en el índice de Arabia Saudita, que había sido incluida en el análisis tras el encuentro de junio del año pasado, cuando Argentina perdió la opción de ascender de categoría frente a China y ante un escenario político de elecciones de medio término.

Al mismo tiempo, indicó que en la revisión del año próximo evaluará la reclasificación de Kuwait, país que hasta ahora compartía el grupo de emergentes con Argentina.

Respecto de la reclasificación de Argentina el informe destacó que “esta decisión siguió a la amplia aceptación de la propuesta de reclasificación por parte de los participantes del mercado que participó en la consulta”.

“En particular, los inversores institucionales internacionales expresaron su confianza en la capacidad del país para mantener las condiciones actuales de acceso al mercado de acciones, que es un factor clave en la clasificación”, se señaló. Sin embargo, a la luz de los eventos más recientes que afectan la situación cambiaria del país, MSCI también aclara “que revisaría su decisión de reclasificación si las autoridades argentinas introdujeran restricciones de acceso al mercado”.