Aoita ratificó el paro por falta de pago

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) ratificó el paro del transporte interurbano que se inició desde las cero hora de hoy.

La medida fue confirmada ayer por el sindicato que agrupa a choferes del servicio, y se extenderá desde la medianoche por el término de 24 horas.

El reclamo se inició debido a la falta de pago de los salarios de marzo. Fuentes empresarias señalaron anoche a Comercio y Justicia que la única salida a la vista es la llegada de subsidios nacionales para cubrir el déficit producto de la caída de ingresos por venta de pasajes, producto de la cuarentena. Según trascendió, los recursos llegarían a lo largo de la semana.

En tanto, el gremio confirmó anoche la medida de fuerza mediante un comunicado difundido por redes sociales: “En reclamo de los salarios del mes de marzo, en defensa del sueldo de todos los compañeros que han trabajado durante el aislamiento y hoy no tienen para llevar lo básico a sus familias, ratificamos el paro de servicio interurbano a partir de las 0hs del lunes 13”.

El sindicato resolvió el paro luego de que los trabajadores recibieran sólo 20% del salario correspondiente el lunes pasado, fecha límite legal para el depósito de los haberes.

La medida de fuerza afecta a los servicios de menos de 60 kilómetros, ya que por disposición provincial y nacional el resto de los corredores fueron suspendidos en el marco del aislamiento social y obligatorio.

El conflicto no parece tener una salida que no implique el pago de la totalidad de los sueldos. De hecho, desde el gremio afirmaron que no acataran el dictado de conciliación obligatoria, reafirmando su postura sobre el conflicto.

No obstante, todo parece indicar que el pago total se concretará durante esta semana. Sin embargo, el problema de fondo está lejos de resolverse, Abril volverá a ser un mes crítico para las empresas tanto de urbanos como de interurbanos. La extensión de la cuarentena volverá a impactar de lleno en los ingresos de las compañías de este rubro, y por consiguiente en el cronograma de pago de salarios de los choferes.