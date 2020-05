El aislamiento continuará hasta el 24 de mayo sin cambios en el AMBA y en fase 4 para el resto del país

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo, “sin grandes cambios” para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aunque con algunas excepciones que se analizarán para flexibilizar determinadas actividades, mientras que el resto del país iniciará la fase cuatro, de “reapertura progresiva”.

“Argentina sigue el proceso que esperamos que ocurra. La cantidad de casos se ralentizó, los fallecimientos están dentro de lo que esperábamos y las cosas están sucediendo cómo pensábamos que iban a suceder”, dijo Fernández en una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, en la que lo acompañaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días. Sin embargo, el AMBA todavía está lejos de ese objetivo porque concentra 86,2% del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días.

Ante esta realidad, el mandatario remarcó que no habrá grandes cambios en la región metropolitana, aunque anticipó que se abrirán actividades comerciales de proximidad y se habilitarán salidas para menores, según los protocolos sanitarios y las solicitudes que formulen los gobiernos locales.

Por otra parte, Fernández reconoció que la economía “preocupa mucho”. “Por eso hemos prestado atención para aliviar a quienes lo necesitan. Más de 3,5 de personas recibieron el IFE y 33.000 personas recibieron créditos a tasa cero. Conocemos los efectos de la pandemia, pero lo más importante es preservar la vida”, insistió.

En ese sentido, criticó a un sector de la oposición que “convoca con gran imprudencia al descuido de la gente” al presionar para levantar el aislamiento.

“No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente. Les digo a todos que no entren en la ansiedad de abrir la economía. No voy a arriesgar la vida de nadie”, remarcó el mandatario, quien destacó la responsabilidad de los gobernadores, “varios de ellos de la oposición que acompañan” al Gobierno nacional en esta tarea.

En Córdoba

Luego de la conferencia nacional, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, dialogó con los medios locales para precisar cómo se irá flexibilizando la cuarentena a partir del lunes próximo.

“Necesitamos retomar la actividad progresivamente. En este sentido vamos a analizar en el COE cuáles son las actividades que se liberan desde la semana próxima. Siempre trabajando en concordancia con los intendentes”, adelantó Calvo.

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, indicó que “la reactivación será progresiva y bajo la regulación provincial. Necesitamos reactivar el movimiento hacia el empleo. Vamos a continuar con el receso en la administración pública y el esparcimiento se tratará en el COE”, explicó.

“La intención es analizar la situación epidemiológica de los lugares geográficos de toda la provincia, caso por caso, y conforme a eso presentar una propuesta de cómo flexibilizar la cuarentena. Queremos brindar un marco progresivo y responsable”, señaló Cardozo.