PROYECTO: “MARIAPOLIS DESARROLLO URBANO II”

AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia

de Córdoba. PROPONENTE: Fideicomiso Los Quirquinchos. OBJETO: Estudio

de Impacto Ambiental “Mariápolis Desarrollo Urbano II” Expte N°

0918-033176/2024, a ubicarse en la ciudad de Villa María, aproximadamente a

140 km al sudeste de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, coordenadas:

Vértice A 32° 22’54. 51” S Vértice B 32° 23’1 .60″S, Vértice C 32° 22’57. 76″S,

Vértice D 32° 22’42.92″S- Vértice A 63° 15’18.75″0, Vértice B 63° 15’12.07″0,

Vértice C63° 15’5.80″0, Vértice C 63° 15’0.71″0, conforme a la documentación y

demás información disponible en http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y

LUGAR DE AUDIENCIA: 24 de septiembre de 2024 a las 10:00 hs en: Link

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87536477455?pwd=BAnOybU2vlr5qTmBAbsjR6k9cCja

VZ.1

ID de reunión: 875 3647 7455 – Código de acceso: 867956

Transmisión YOUTUBE: @audienciaspublicas751

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 de septiembre de 2024 a las 10:00 hs. a

través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido).

OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de

Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA

DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerirlo a

[email protected] hasta 2 días hábiles previos a la

realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab.

Natalia Bedoya Saez, DNI N° 28.430.916; PRESIDENTE SUPLENTE Ab. Eugenia

Ciacci DNI N° 36.554.263 y en calidad de ESCRIBIENTE Tec. Nadia Riga DNI N°

29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la

Secretaría en caso que sea necesario.