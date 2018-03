Grupo Ecipsa invertirá $700 millones en obras y nuevas tierras

La desarrollista avanza en la ejecución de emprendimientos en siete provincias. Comprará hectáreas para desarrollar loteos en el sur de la ciudad de Córdoba. Orientada a la clase media con distintos productos, sostiene una cartera de 12.000 personas

Grupo Ecipsa, desarrollista con presencia en siete provincias del país, invertirá $700 millones este año en obras de infraestructura y nuevas tierras para futuras urbanizaciones.

Así lo adelantaron a Comercio y Justicia Walter Fuks y Enrique Montecino, gerente General y director Comercial, respectivamente, del mencionado grupo, quienes precisaron que 85% de la inversión será para la ejecución de sus actuales emprendimientos, mientras que el porcentaje restante corresponde a la compra de hectáreas para nuevos desarrollos. Al respecto, confirmaron que ya compraron un terreno en el sur de la ciudad de Córdoba, para desarrollar un nuevo loteo, que será anunciado durante el segundo semestre de este año.

La desarrollista cuenta con 65 emprendimientos distribuidos en las provincias de San Juan, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Neuquén y Chubut, entre los planes de vivienda Natania, microbarrios, barrios cerrados y las megaurbanizaciones ubicadas en Córdoba y Mendoza, tales como Valle Cercano, que también albergan lotes y departamentos en condominios.

De esta forma, cuenta con una cartera de 12.000 clientes activos en todo el país, y que en función de los planes de crecimiento y compromisos, se incrementará hasta 32% durante el año en curso.

En Córdoba

En 2018, la desarrollista entregará el primer Town de Urca, departamentos de uno y dos dormitorios con amenities en complejos cerrados -ubicado en Valle Cercano- mientras que también lanzará el segundo condominio del mismo tipo con 32 unidades residenciales.

El lanzamiento y la ejecución del resto de las obras en Valle Cercano demandarán una inversión de $100 millones, incluidas en el total país. La urbanización, ubicada en la zona sur de la ciudad, suma 105 hectáreas y cuenta con 75% de las unidades comercializadas. Se trata de un total de 2.400 lotes, a los que se les suma las unidades habitacionales de los microbarrios.

“Cuando Valle Cercano esté terminado, vivirán 10 mil personas; en este momento ya habitan 200 familias, es decir, aproximadamente 800 personas, y se encuentran más de cien casas en construcción”, precisó el gerente General.

El perfil del comprador

En una clara decisión por reconfigurar su estrategia de negocio, Ecipsa desarrolló Valle Cercano pensando en productos dirigidos para la clase media. Terrenos de 250 m2 y planes de financiación propias fueron las claves, a las que hoy se suman los créditos hipotecarios.

“Desde hace mucho trabajamos en todo el país para la clase media con diferentes planes y productos, desde Natania, Alto Plan, Valle Cercano y edificios, lo que nos permite que haya velocidad en la operatoria comercial porque podemos ofrecer o fortalecer un producto frente a otro”, amplió por su parte Montecino.

Con todo, el perfil del comprador de Valle Cercano es gente joven, de clase media, entre 28 y 45 años, con hijos o en proyección familiar, según precisó Fuks. “En virtud de la fuerza con la que han aparecido los créditos, hay mucha más gente que se vuelca a la compra. Observamos personas que no tenían en sus planes comprar, y al recibir estas facilidades, están averiguando y por lo tanto hay más movimiento de ventas”, añadió.

El círculo virtuoso de la construcción y la entrega “hace falta que se consolide el crédito intermedio”

El director Comercial, Enrique Montecino, aseguró que la presencia del crédito hipotecario es un acierto y -si bien reconoció el crecimiento descomunal que ha registrado la cartera del Banco Nación y de los demás bancos privados- consideró que, para que “aún sea más movilizador”, es necesaria la “consolidación de los créditos intermedios a los constructores para que puedan diseñar productos para la clase media”.

“Se necesita construir rápidamente para vender rápidamente y si el desarrollista no tiene espalda financiera para llevar a cabo el emprendimiento, todo se demora aún más”, agregó.

Entendió que los bancos están tratando de flexibilizar las líneas y no restringir las condiciones para la llegada del crédito, lo que permitirá, según remarcó, movilizar el stock de viviendas.

“El stock de viviendas está disminuyendo porque no se está construyendo a la velocidad que requiere el mercado para captar los créditos hipotecarios, sucede cuando las empresas no tienen posibilidades de financiamiento”, aclaró.

En ese sentido, entendió que no hay otro camino para las desarrollistas que configurar unidades aptas para el crédito y destinadas a la clase media. “En el caso nuestro, tenemos la ventaja de que los clientes van aportando cuotas y, de acuerdo con el plan que suscriben, realizan una entrega y, a partir de allí, contra escritura, pueden optar por sacar un crédito en donde nosotros acompañamos con el trámite o bien, financiarse con algunos de nuestros planes”, graficó Montecino. Por otra parte, reiteró, la necesidad de acelerar las instancias para llegar a la escritura. “El secreto es hacer un círculo virtuoso, entregar, construir, entregar, construir, y en estas condiciones de demora, se necesitan dos años para construir y otros dos más para escriturar”, resumió.

Radiografía

Inversión año 2018: 700 millones de pesos, 85% en obra y 15% en adquisición de nuevos terrenos.

Cuenta con sucursales en siete provincias (San Juan, Cordoba, Mendoza, Tucuman, Salta, Neuquen y Chubut) y vende en todo el país.

Tiene 65 emprendimientos en todo el país entre: Natania, microbarrios, housing, megaurbanizaciones y edificios.

Fondeo en el mercado de capitales por medio de ON

Con el objeto de financiar parte del plan de inversiones, la sociedad Construir SA -perteneciente al Grupo Ecipsa- emitió y colocó exitosamente obligaciones negociables (ON) por $40 millones.

Esta emisión se transforma en una de las de mayor volumen emitida en el mercado de capitales bajo el nuevo régimen de ON Pyme Garantizadas. De acuerdo con la resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), las ofertas sumaron $56.500.000, lo que implica una sobredemanda de 41,25%.

Tal como precisaron los directivos, el fondeo obtenido se destinará a financiar nuevos proyectos inmobiliarios en San Juan, Córdoba, Salta, Neuquén y Mendoza, entre otras plazas.

Grupo Ecipsa cuenta con una importante trayectoria en el mercado de capitales. Desde su ingreso en el año 1995 ha emitido, colocado y cancelado distintos instrumentos financieros como ON, fideicomisos financieros y securitización de cartera hipotecaria entre otros por más de US$80.000.000, todos con óptimas calificaciones de riesgo y con una trayectoria de cumplimiento intachable.