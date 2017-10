Home > Justicia > Consideran discriminatorio no promover a empleada que ganó un concurso

La empleada accionante demostró que el motivo por el cual no fue ascendida fue no haber renunciado a un juicio pendiente

Al advertir que la accionada Lotería de la Provincia de Córdoba SE no brindó ni demostró razón alguna por la cual no promocionó a la actora al cargo que había ganado por concurso, sumado a que ésta demostró que la causa de tal negativa era que ella mantenía otro pleito con la patronal por el reclamo de diferencias salariales, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba consideró discriminatorio el acto de no designación llevado a cabo por la accionada, y le ordenó que promueva a la actora y la resarza por el daño moral y material cometido.