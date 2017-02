El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizará hoy la primera licitación de Lebac de periodicidad mensual, en la que se registrará un vencimiento récord de $235.768,5 millones, una cifra equivalente a casi 30% de la base monetaria actual y que -se estima- se renovará en su mayor parte o su totalidad.

En la última licitación semanal desarrollada el último martes del mes de enero, la tasa de rendimiento de las Lebac se ubicó en 23,2% anual, a un plazo de 42 días, un porcentaje del cual no se espera que se aleje demasiado el resultado de la licitación de hoy.

El ente monetario anunció en diciembre que el rendimiento de las Lebac dejaría de ser la tasa de interés de referencia del mercado a partir de la primera semana de este año, tal como ocurrió al ser reemplazada en esa función por la tasa de pases a siete días, o Tasa de Política Monetaria, actualmente en 24,75%.

Algunos analistas indicaron que incluso es posible que el BCRA reduzca levemente el rendimiento de las letras, pues al no actuar ya como tasa referencial y en un contexto de descenso inflacionario, siempre queda como alternativa de inversión la colocación en pases pasivos con la tasa ya indicada.

Será la tasa la que decida lo que ocurra en la licitación de hoy, y la mayoría de especialistas son optimistas sobre una gran absorción, pues no esperan que el BCRA modifique todavía el rendimiento actual de las Lebac.