El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, advirtió ayer de que los próximos tres meses serán “más delicados en materia de inflación”, esencialmente por los incrementos previstos en tarifas de servicios públicos, y dijo que en febrero se produjo “un repunte en la evolución de los precios”.

Atado a la evolución de la inflación, Sturzenegger también se refirió al tema de las paritarias y dijo que las negociaciones salariales que se ubiquen por encima de las metas del BCRA “no llevan a una modificación de la inflación sino que, por el contrario, están incluidas en el 17%”.

El titular de la entidad monetaria formuló estas declaraciones durante un almuerzo organizado este mediodía por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), y se basaron en tres ejes: metas de inflación; sistema financiero y bancarización de la economía; y eliminación del uso de dinero en efectivo.

“Les anticipo que en febrero estamos observando un repunte en la evolución de los precios, fundamentalmente en el nivel general, primordialmente motorizado por los precios regulados, respecto del valor observado en enero. Por esto, pero además porque el ritmo de 1,2% a 1,3% mensual que llevan los precios no regulados desde noviembre es demasiado alto para lo que pretendemos para este año, no vemos margen alguno por el momento para el relajamiento de la política monetaria”, sostuvo Sturzenegger.

El funcionario agregó que “de acuerdo a lo ya anticipado, durante estos meses la corrección de precios regulados moverá el nivel general de la inflación algo por encima de lo que venimos experimentando, motivo por el cual el Banco Central está tomando sus decisiones de política monetaria en pos de alcanzar un nivel de inflación núcleo que permita lograr el cumplimiento de las metas para el nivel general hacia fin de año”.

También justificó la decisión de mantener la tasa de referencia en 24,75%, en el que se encuentra desde el 29 de noviembre pasado.

No obstante, el funcionario destacó “la notoria desaceleración verificada en la inflación” en el segundo semestre del año pasado.

Respecto a las paritarias, dijo que “por ahora el proceso de negociación viene en gran medida alineado con las metas de inflación de la institución”, y subrayó que “un aumento salarial levemente por encima de la banda inflacionaria no compromete su cumplimiento”.

Y enfatizó: “Vemos que las negociaciones salariales se están llevando adelante con un foco claro en el futuro. Por supuesto que con las peculiaridades de cada sector, que difieren en fecha de negociación, en situación sectorial y otros factores. Está claro que la discusión paritaria hoy gira en torno de las metas de inflación y no sobre la inflación pasada”.

También se refirió al tipo de cambio: “Es importante remarcar que el mismo no constituye un ancla de nada para este BCRA, así como tampoco es un elemento que será manipulado adrede como herramienta de corrección”.

Así, conjugando el tema salarial y tipo de cambio, llamó a los empresarios a ser “responsables” en las negociaciones paritarias y a no acordar montos que terminen comprometiendo sus resultados “porque después terminan pidiendo un ajuste en el tipo de cambio”.