Se produce un kilo de carne de cerdo por cada 5 de vaca

Argentina duplicó la producción porcina en siete años: pasó de 280.000 toneladas en 2010 a 565.000 -estimadas- en 2017. Los productores locales esperan seguir reduciendo las distancias durante este año, a partir de un nuevo salto productivo de por lo menos 6%

Luego de varios años de fuerte crecimiento de la actividad, Argentina logró duplicar su producción porcina y ya obtiene un kilo de carne de cerdo por cada cinco kilos de carne de vaca. Asimismo, los productores locales esperan seguir reduciendo las distancias en 2018, a partir de un nuevo salto productivo de por lo menos 6% respecto del año pasado.

Silvina Campos Carlés, economista de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), recordó que “Argentina duplicó la producción de carne de cerdo en el transcurso de los últimos siete años: pasó de 280 mil toneladas en 2010 a 565 mil toneladas, estimadas, en 2017”, y el crecimiento sostenido fue de 8% anual.

En el Ministerio de Agroindustria, los últimos datos disponibles sobre el sector, correspondientes al período enero-noviembre de 2017, indican que en ese lapso se enviaron a faena 5,8 millones de porcinos, aproximadamente la mitad de los bovinos faenados por la industria frigorífica.

Pero como el peso por animal faenado es inferior, la producción de carne porcina fue de 518.497 toneladas peso res, frente a 2,5 millones de toneladas de la vacuna. Sin tradición exportadora (sólo en 2017 Argentina pudo concretar algunos embarques de carne de cerdo, algo más de 3.000 toneladas), la mayor oferta disponible en el país fue absorbida por el mercado interno, en el que el consumo ya supera 14 kilos anuales per cápita, lo que representa un salto de 9,6% respecto del que se registraba en noviembre de 2016.

En este contexto de fuerte expansión, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), Juan Uccelli, estimó que la producción volverá a crecer este año, alrededor de 6%, nivel aceptable aunque algo inferior al del ciclo anterior.

De todos modos, Uccelli advirtió de una serie de amenazas: una posible suba de los costos en alimentación por la apreciación del tipo de cambio y una mayor competencia de la carne porcina importada.

“Comienza un año difícil y de cinturones apretados, cuando los pequeños ajustes para mejorar la eficiencia en un establecimiento determinarán ser rentables o no, sumados a la falta de competitividad-país, que no depende de nosotros”, evaluó el directivo de la AAPP.