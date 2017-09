Presupuesto: inversiones “simbólicas” para obras clave y sin datos de la Caja

Para la autopista a San Francisco figuran apenas $23,5 millones, cantidad que representa menos de 0,5% del monto por el que se adjudicó el proyecto. En tanto, para la Variante Costa Azul y el puente sobre el San Roque figuran $300 millones. No aparecen ni el Camino de las Altas Cumbres ni la autovía a Río Cuarto. Tampoco hay recursos para el déficit de la Caja, aunque en una partida genérica de Anses aparecen $14 mil millones para todos los organismos no transferidos

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El proyecto de Presupuesto nacional para 2018 incluye pautas apenas “simbólicas” para obras claves en la provincia de Córdoba y, pese a contemplar un monto genérico de 14 mil millones de pesos para paliar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, no refiere a cifra alguna en el desglose por distrito.

Los datos aparecen reflejados en las planillas anexas al proyecto que el Ejecutivo envió el viernes 15 pasado al Congreso para su tratamiento.

Esas planillas, que incluyen un desglose por ubicación geográfica del gasto a la vez que suman los proyectos de obra por provincia, recién fueron subidos a la web del Ministerio de Hacienda en las últimas horas.

En ese marco, el detalle por provincia no arroja luz respecto a las dudas que había sobre los montos presupuestados para Córdoba en materia de obras.

Es que, si se respeta lo que indica en el desglose, la Nación apenas si erogará recursos para algunos proyectos emblemáticos, por ejemplo la autopista Córdoba-San Francisco.

Según la planilla “Administración Nacional-Detalle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”, a Córdoba le corresponderán obras por 2.506.117.244 pesos, cifra que coincide casi plenamente con la informada en la planilla “Detalle de programas, subprogramas y actividades por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción, entidad e inciso”, que prevé para Córdoba 2.526,9 millones de pesos en “bienes de uso”. En ese marco y en función de los datos que figuran en la primera de las planillas, vinculada con el desglose de obras, Vialidad Nacional presupuestó inversiones en Córdoba para 2018 por 1.732,1 millones de pesos.

En ese rubro, para la autopista Córdoba-San Francisco se contemplan gastos por 23,54 millones de pesos, cifra que representa 0,38 por ciento de los 6.135 millones de pesos por los que fue adjudicada la obra en febrero pasado.

Si bien Vialidad podría haber incluido fondos para esa obra en otra partida genérica, como fuere, en el desglose de las erogaciones para Córdoba, el proyecto sólo tiene esos fondos.

Asimismo, también figura la autopista de la ruta nacional 8 Río Cuarto-Holmberg con un presupuesto de 178,4 millones de pesos.

En tanto, para la repavimentación de la ruta nacional 158 se contemplan 250 millones de pesos y para la recuperación y mantenimiento de esa vía, 162 millones de pesos.

Más voluminoso es el prespuesto para la repavimentación de las rutas nacionales 9 y 60, para las que se reservan 329,1 millones de pesos.

En tanto, para la denominada Variante Costa Azul y puente sobre el lago San Roque, la pauta es de 300 millones de pesos. La Nación había comprometido un aporte preponderante para esta obra, que fue adjudicada por 1.300 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

Por lo demás, salvo otras obras de menor porte, como el puente sobre el río Jesús María, para el que se autorizaron 11,3 millones de pesos, hay otros proyectos que directamente no figuran en las planillas, por ejemplo la conclusión del Camino de las Altas Cumbres.

Tampoco hay recursos para la autovía a Río Cuarto, para la que la Nación comprometió recursos pero que hasta ahora no giró, al menos en su totalidad. Esa obra será inaugurada en los próximos 20 días por la Provincia.

En cuanto a otros proyectos, el Presupuesto incluye recursos, dentro de los gastos del Ministerio de Turismo, para el saneamiento del basural de Villa Carlos Paz y la construcción del nuevo relleno sanitario.

La Caja, sin fondos

Respecto a la transferencia de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, las planillas con el desglose de datos para Córdoba no contemplan monto alguno. De hecho, no figura ningún ítem específico para ese fin.

Con todo, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) reserva 14 mil millones de pesos para atender el rojo de las 13 cajas provinciales no transferidas, cifra similar a la que figuraba este año como partida genérica.

Evidentemente, el monto debería ser levemente mayor para el año próximo, copiando el aumento general que prevé el Presupuesto en función de la inflación pautada, en torno a 15 por ciento.

Para este año, la Provincia pretende que Anses financie unos 7 mil millones de pesos del déficit. Si la Nación atendiere el reclamo de Córdoba, debería asignarse la mitad de todo el presupuesto para las 13 cajas no transferidas. Si bien la Caja de Córdoba es la más voluminosa en cuanto al rojo, dificilmente la Nación vaya a otorgarle todo lo que pretende.