La recolección diferenciada que realizan las concesionarias del servicio de higiene urbana alcanzó 931 toneladas, esto fue 36,1% del volumen total del desperdicio recuperado. Sin embargo, en 2016, la participación de las dos empresas en el total recuperado bajó a 11,7%. Las firmas responsabilizaron a la comuna por la falta de campañas de concientización y educación a los vecinos. Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Los Centros Verdes de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) recibieron durante todo el año pasado 444,5 toneladas de materiales para reciclar provistos por las empresas de higiene urbana, Lusa y Cotreco, que realizan la recolección diferenciada una vez a la semana en casi 190 barrios, es decir, en 49% de la ciudad.

Este volumen resultó ser 52,2% menor que el alcanzado en 2013 cuando, según algunos datos publicados por la Municipalidad de Córdoba y otros provistos a Comercio y Justicia por los Centros Verdes, las empresas concesionarias recolectaron y llevaron a la disposición final 931 toneladas.

El dato llamativo resulta ser que, mientras la participación de las compañías cae, el volumen total del material recuperado por los centros crece año tras año. Tanto es así que entre 2013 y 2016 el trabajo realizado por los recicladores creció 47,3%, si se lo mide en toneladas procesadas.

“En la ciudad de Córdoba, en 2016, se ha hecho la mayor valorización de residuos desde que se comenzó con esta tarea”, indicó a este medio una fuente del centro que depende de la Crese. “Lo que está cayendo de manera sistemática, desde hace tiempo ya, es el aporte de material que hacen las empresas que realizan la recolección diferenciada puerta a puerta”, agregó.

En contraposición, la fuente destacó el aumento de “la cantidad de empresas que entregan material reciclado; las cooperativas que entregan recuperables y también la gente que se acerca por voluntad propia y deja cosas que pueden volver a utilizarse”.

La palabra de las empresas

Consultadas por este medio, ambas compañías aseguraron que el servicio se sigue prestando con normalidad. “Se cubren las rutas establecidas para cada zona, un día a la semana”, dijo un referente de Lusa.

“La recolección se viene haciendo con normalidad, lo que sucede es que no ha sido una prioridad para esta gestión municipal. No es problema de funcionamiento”, indicó por su parte una fuente de Cotreco. Y en ese sentido, explicó que la comuna no realizó campañas de comunicación, concientización y educación. “Éstas son políticas que deben sostenerse en el tiempo”, consideró la fuente.

Asimismo, reconoció que basta con que un día haya problemas en una ruta para que el vecino se desaliente y deje de separar los residuos, ya que -por tratarse de un servicio semanal- es muy difícil que decida guardar la basura en su casa por tantos días, hasta que pase nuevamente la recolección.

Respecto de la participación de la gente en la diferenciación de los residuos, la fuente de Cotreco aseguró: “Está estabilizada, no crece la participación, no se suma más gente”.

En el Concejo Deliberante

Estos datos no parecen ser menores en tiempos en los que, en el Concejo Deliberante de la ciudad, se discute el nuevo pliego de licitación para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

Se trata de un nuevo intento por parte de la gestión del intendente Ramón Mestre tras el fracaso de marzo de 2016.

Vale recordar que, en esta oportunidad, el sistema que pretende llevar adelante la comuna es mucho más modesto que el que se lanzó en 2012 y ya no incluye el barrido de calles que quedó en manos del Ente de Servicios y Obras Públicos (Esyop).

Por ello, la iniciativa presentada por el Ejecutivo municipal al concejo tiene básicamente tres diferencias con el actual servicio que prestan Lusa y Cotreco: establece la recolección diferenciada en todos los barrios de la ciudad. Actualmente alcanza a poco menos de la mitad.

También obliga a las empresas a poner contenedores en toda el área central mediante dos tipos de dispositivos: uno para la basura orgánica y otro para la inorgánica.

Y, finalmente, obliga a las empresas a prestar el servicio de recolección de restos de poda y escombros, que hasta ahora debe solicitarse por teléfono a la empresa estatal Crese.

Todo esto está en debate en la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, en el que algunos ediles objetan que el “pliego permite que sólo se presenten empresas nacionales y vale 800 mil pesos”.

Es el caso de Laura Sesma, quien indicó: “Estoy en contra de eso porque debe ser internacional, por Internet y como se hacen en Buenos Aires para evitar la cartelización”.

Además, Sesma junto a otros concejales se mostró interesada en que haya cambios incluso en el convenio para con los trabajadores.

“El convenio del Sindicato Único de Recolección de Residuos (Surrbac) es abusivo ya que es absolutamente beneficioso para una cúpula gremial que lo único que hace es negocios en perjuicio de ciudadanos y de los trabajadores”, denunció.

Propuesta oficial del pliego