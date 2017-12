Duro choque entre Cambiemos y el Gobierno de Córdoba por fondos

Intendentes y legisladores que responden al Gobierno nacional pidieron una reunión con Schiaretti. Consideran que la Provincia eludirá coparticipar $3.838 millones en 2018. El Centro Cívico replicó que hay temas aún no cerrados con Nación y que el ámbito de debate debería ser la Mesa Provincia-Municipios

La distribución de fondos entre la Provincia y los municipios volvió a sumar tensión en las últimas horas luego de que ayer, intendentes, jefes comunales y legisladores de Cambiemos reclamaron abiertamente la coparticipación de casi $4 mil millones extra para el año próximo, postura que fue rebatida por la Provincia.

La situación se desencadenó luego de la firma del acuerdo fiscal entre Nación y provincias y a partir del proyecto de Presupuesto provincial para 2018 que, según denuncia Cambiemos, no incluye el reparto de fondos clave para los municipios.

En ese marco, ayer, referentes de la alianza que encabeza el presidente Mauricio Macri se reunieron en Córdoba y emitieron un documento en el que reclaman una reunión con el gobernador Juan Schiaretti para dirimir el tema.

Más tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Massei, secundado por los legisladores Oscar González y Carlos Gutiérrez, rebatió las críticas, negó discriminación e instó a los intendentes a canalizar el planteo por medio de la Mesa Provincia-Municipios que, según recordó el titular de la cartera política, es el ámbito natural para resolver esos reclamos.

Más allá del eventual oportunismo político de cada parte, siempre presente en mayor o menor medida en los planteos de cada sector, el planteo de Cambiemos tiene su lógica y también su fundamento.

También, en parte, lo tiene la Provincia al recordar que, por ejemplo, hay aspectos del acuerdo fiscal cuyo alcance y detalles no están plenamente claros, por ejemplo, la emisión de bonos de la Nación cuyo producido irá a compensar a las provincias por el desestimiento de demandas pendientes.

Como fuere, el reclamo se aceleró luego de que los intendentes de Cambiemos constataron que en el proyecto de Presupuesto provincial 2018 que ya tiene aprobación en primera lectura no están reflejados los cambios en la distribución de fondos que ellos pretenden.

En esa línea, observan cómo el texto se encamina a una aprobación inminente sin las modificaciones que exigen.

Con todo, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, dijo días atrás que el proyecto tendrá modificaciones a tenor del impacto del acuerdo fiscal sobre los ingresos disponibles desde el año próximo para la Provincia.

Sin embargo, no parece que esos cambios vayan a ir en línea con los reclamos de los intendentes, al menos no de los principales.

El planteo de Cambiemos

El documento -que lleva la firma de los principales referentes de la alianza gobernante vinculados a Córdoba- plantea una reunión con Schiaretti, “con carácter de urgente” para constituir una “mesa de trabajo para encauzar las discusiones actuales respecto de la ley de Presupuesto 2018 y el Consenso Fiscal”.

Justifican el reclamo en la “preocupación” que genera en el sector ver cómo avanza el proyecto de Presupuesto sin que se atiendan los planteos del sector que enumeran en cinco puntos.

Por un lado, pretenden que la Provincia revise la coparticipación luego de la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias y del denominado Fondo del Conurbano Bonaerense.

Esos recursos extra para las provincias deberían distribuirse.

Si bien en el documento no lo cuantifican, fuentes que participaron del encuentro señalaron a Comercio y Justicia que -por esa vía- corresponderían $1.873 millones en 2018 a distribuir entre los municipios.

En tanto, fuentes del Ejecutivo provincial recordaron que el pacto fiscal aclara que esos recursos no serán coparticipables a pedido de la propia gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“Es cierto que el pacto aclara eso pero sólo para la provincia de Buenos Aires, no así para el resto de los distritos”, retrucó Cambiemos. El segundo punto reclama la distribución de lo producido por el impuesto al revalúo impositivo y contable.

Los intendentes cuantificaron la cifra para repartir en $253 millones.

La Provincia -si bien admite que esos recursos serían coparticipables- también recordó que, tal como lo señaló Macri, el pacto fiscal exige que todos resignen algo. No obstante, el tema está abierto.

El tercer tema es la compensación a las provincias por la eliminación de la coparticipación nacional del impuesto al cheque. Por ese punto estiman unos $184 millones extra al año.

El cuarto punto se vincula con los títulos que recibirán las provincias desde 2018 en compensación por desistir de los juicios abiertos contra la Nación.

Cambiemos reclama por esa vía $110 millones pero que desde 2019 serán $264 millones.

“Son fondos producto de haber desistido de juicios que iban a cubrir el déficit previsional”, recordó la Provincia para justificar que esos recursos no deberían gotear a los municipios.

Finalmente -vinculado a un reclamo histórico de las municipalidades y comunas- piden que se coparticipe plenamente la recaudación de Ingresos Brutos y del Inmobiliario.

Si todos los fondos específicos fueran a los recursos coparticipables, habría $1.416 millones extra a repartir en 2018.

La Provincia subrayó que esos fondos específicos van a los consorcios canaleros y camineros, esto es, para obras en el interior.

“El compromiso del gobernador era congelar esos fondos y que todos los aumentos anuales de los impuestos fueran a engrosar la masa coparticipable. Eso no está previsto para 2018”, insistieron los intendentes.

Finalmente, recordaron, en tono conciliador, que los municipios también adherirán a la Ley de Responsabilidad Fiscal que exige armonizar tasas y otros esfuerzos fiscales que necesariamente, consideran, requiere fortalecer la equidad en la distribución de fondos para poder atender los servicios propios de la gestión.

Respuesta de Massei

En tanto, el ministro Massei consideró que la carta es “oportunista” y calificó la solicitud como “politiquería barata”. Con todo, anticipó que los fondos coparticipables serán analizados en la Mesa Provincia-Municipios y que se hará una vez que se conozcan los detalles del pacto de coparticipación.

Paralelamente, recordó que el documento final del acuerdo fiscal aún no llegó a la Provincia y restan conocer algunos detalles claves de su implementación, incluso para girarlo a la Legislatura.