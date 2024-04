Un emprendimiento cordobés fue reconocido en Barcelona

La startup cordobesa Aipha-G se posiciona en Argentina y el mundo y fue seleccionada como una de las 50 mejores iniciativas en su tipo en el 4YFN, el máximo reconocimiento para startups Mobile World Congress de Barcelona.

Vale señalar que la startup fue coinvertida por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y actualmente se encuentra proyectando su mercado en Europa, enfocándose en el sector agroindustrial.

Sergio Cusmai, creador de este emprendimiento que combina realidad aumentada con inteligencia artificial aplicada a la industria, destacó en una nota de prensa difundida por la agencia gubernamental que la distinción coloca al emprendimiento en espacio privilegiado con grandes posibilidades de expansión a gran escala.

“La empresa hace tiempo tiene la misión o el objetivo de posicionarse en Europa porque nuestro producto funciona muy bien para empresas industriales, y en algunos lugares nos han invitado incluso a radicarnos, como es Polonia, Luxemburgo, España, etc”, explicó el emprendedor.

“Hace un tiempo pensamos en este propósito y participamos de un proceso de aceleración en España, donde nos seleccionaron como la empresa más invertible y eso nos dio una muestra que el mercado potencialmente podría estar interesado en este tipo de productos que combinan inteligencia artificial con XR, para que una persona sin conocimiento pueda interactuar con una máquina”, continuó.

“Ello fue a mediados de año y luego nos seleccionó Luxemburgo en un top 20 en un concurso de innovación de startup tecnológica, al cual también fuimos y llegamos a la final. Esa fue la segunda confirmación que teníamos. Y después, lo que sucedió que nos dio mucha alegría es que en el marco de la celebración de los 10 años del Four Years For Now (FYFN) de Mobile World Congress, nos seleccionaron como una de las top 50”, explicó.

En este sentido, Cusmai precisó que esta premiación “nos dio la oportunidad de presentar en un escenario frente a inversores nuestros productos. Y dado que tenemos una ronda abierta en este momento, y que mayor parte de esa ronda se va a utilizar para desarrollo on go to market en Europa particularmente, fue una oportunidad excepcional”.

“Lo pudimos aprovechar y aún estamos con parte del equipo allá, porque participaron de otras misiones comerciales. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen su sede central en el País Vasco, y nos enseñaron oportunidades de grants o de aportes del gobierno en conjunto con empresas, para poder potenciar los proyectos que tenemos. Fue de múltiples beneficios, no solamente exposición”, sostuvo.

Por otra parte, el creador de Aipha G se refirió al lugar que ocupan en Argentina los emprendimientos que se especializan en inteligencia artificial y realidad aumentada. “Lo que sucede es que las tecnologías de XR, que son realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta, estas tres, normalmente no se aplican en un plano industrial. No conocemos muchas startups que estén en el mismo ámbito, al menos en el país”, dijo.

Mientras en cuanto al diferencial de la iniciativa, aseguró que “radica en que nuestra tecnología también funciona offline, con lo cual no necesita datos. Y por otro lado, la oportunidad que en Argentina, un país industrial, podemos probar nuestra tecnología antes de ir a otro lugar, como puede ser el País Vasco, Japón, o Polonia”

“Lo que estamos apuntando es a lo que se llama el concepto de industria 6.0, que se está presentando en Dubái en los próximos meses. De hecho, en abril hay una presentación sobre ese concepto, que es que la máquina toma la iniciativa de comunicación de una manera mucho más amigable o de manera humanizada. Estamos trabajando con ese fin”, enfatizó el emprendedor.