Seis recomendaciones para ofrecer servicios profesionales en el exterior

Ofrecer servicios profesionales independientes para el exterior es una de las posibilidades que más creció en los últimos años, junto al incremento de las modalidades de trabajo remoto y, particularmente en Argentina, dados los beneficios que implica cobrar en divisa extranjera.

En este contexto, es central conocer algunas particularidades de este mercado y sus operatorias para tener éxito en la comercialización del propio trabajo.

Paula Varak, es reclutadora de talentos IT y, en un comunicado de prensa recientes, aseguró que esta tendencia a vender los servicios en el extranjero es fue un “boom” en 2020 y actualmente es “tendencia clara” en el país,“donde hay mucho talento especializado, muchos angloparlantes y un huso horario conveniente sobre todo para el mercado norteamericano”.

No obstante, la especialista aseguró que “no todo es color de rosa” en este tipo de negocios y es preciso tener en claro algunas sugerencias.

– Disciplina. Varak indicó que si bien es cierto que las personas que no trabajan en relación de dependencia “no tienen jefe”, la realidad es que los clientes si ocupan un lugar similar, además de la propia gestión del tiempo y los trabajos. “Es por ello que es muy importante mantener un órden y disciplina en horarios y objetivos, porque de lo contrario se corre el riesgo de no llegar o al contrario no cortar nunca”, advirtió la reclutadora.

– Honorarios. Para realizar este tipo de trabajo es necesario investigar los gastos que se deben cubrir por cuenta propia como jubilación, aportes, prepaga personal y familiar, gastos bancarios y otros honorarios, de manera de ofrecer tarifas acordes. Además, es preciso sumar gastos personales destinados a la labor como equipamiento, electricidad y conectividad

– Vacaciones y otros ítems. “Un trabajador independiente debe saber que tendrá que negociar con sus clientes la posibilidad de tomarse días de vacaciones y no darle servicio. O, deberá tener un reemplazante. Tampoco percibirá aguinaldos, ni bonos, ni caja navideña”, señaló Varak-

– Contabilidad. “Al no tener un departamento de recursos humanos que nos abra una cuenta y nos deposite mensualmente el sueldo, es importante asesorarse y aprender las diversas maneras para poder cobrar del exterior” explicó la especialista.

– Ingresos. Respecto de este tema, Varak advirtió de que “saber lidiar con la incertidumbre de que habrá temporadas en las que cueste encontrar clientes, es parte de esta decisión. Parte del trabajo también es buscar nuevos clientes”

– Legislación. Finalmente, la consultora advirtió de que “la legislación actual no ampara a los autónomos en caso de abusos laborales, cortes abruptos en la relación ni tampoco hay sistemas de indemnización”. “Por otro lado, es mucho más difícil acceder a créditos, préstamos”, detalló.