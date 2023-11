Se realizó el XXI Simposio Internacional Mundo Sano en el Centro Cultural de la Ciencia

El XXI Simposio Internacional Mundo Sano se realizó los días martes y miércoles de esta semana en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde expertos nacionales e internacionales disertaron sobre enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables, acceso a la salud e investigación traslacional e implementación.

La iniciativa, de carácter abierta y no arancelada, contó con un escenario académico en el que se presentaron y debatieron estrategias para enfrentar los desafíos planteados por las «enfermedades desatendidas», como el dengue, rabia y lepra.

El simposio, que reúne a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales, contó con siete bloques, entre los que se encontraron «Inteligencia artificial al servicio de la salud»; «Nuevo escenario para enfrentar los brotes de dengue: vacunas y control vectorial»; «Presente y el futuro de la Lepra».

También se disertó sobre «Desarrollo de nuevos medicamentos para programas de desparasitación masiva»; «Una Salud: las zoonosis en el siglo XXI»; «Acceso a la salud de poblaciones desatendidas» y «Salud materno infantil para el control de las enfermedades infecciosas desatendidas».

Además, se llevó a cabo un taller sobre «Investigación en la implementación en salud» y exposiciones de trabajos en formato póster.

Entre los expertos internacionales que participaron del evento, se hicieron presentes Iván Darío Vélez, miembro del World Mosquito Program; Terence Scott, director de Global Alliance for Rabies Control y Alice Cruz, relatora especial sobre la lepra de las Naciones Unidas, entre otros.

A su vez, el miércoles 15 a las 14.30, expertos del Cideim (Centro Internacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de recurso humano en el campo de la salud, de Colombia) y TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) dictaron el «Taller Introductorio sobre investigación de la implementación en salud: de la teoría a la práctica».