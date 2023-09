La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó en un comunicado a que la salud sea considerada una prioridad en todos los programas y plataformas políticas del mundo, teniendo en cuenta las enseñanzas que dejó la pandemia de Covid-19.

La solicitud se conoció días previos a que inicie una importante cumbre de mandatarios en la ciudad de Nueva York.

“La OMS insta a los dirigentes reunidos en el 78.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a que incluyan la salud para todos en el programa político de mayor prioridad y apliquen las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19”, expresó el texto que se encuentra publicado en el sitio web de la entidad.

Allí se aclara que esta solicitud está también relacionada con la crisis mundial en materia humanitaria, ocasionada por el cambio climático.

“Este llamamiento para acelerar la consecución de las metas relacionadas con la salud se produce en vísperas de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Cumbre de los ODS) y de un número sin precedentes de reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas centradas en la salud, destinadas a fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, ofrecer cobertura sanitaria universal y poner fin a la tuberculosis”, explicó el comunicado de la OMS.

“Ahora que los líderes de los gobiernos se reúnen para asumir compromisos en torno a tres grandes cuestiones de salud, tienen la oportunidad de demostrar que la salud es una inversión, no un costo, y que es fundamental para que las familias, las sociedades y las economías sean prósperas y resilientes”, explicó también la misiva

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom aseguró que “si algo nos ha enseñado el Covid-19 es que cuando la salud está en peligro, todo está en peligro”. Además, el referente aseguró que “la pandemia causó enormes trastornos económicos, sociales y políticos, y estancó o revirtió los avances hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud”.

Por esta razón, dijo el galeno, “la Asamblea General de las Naciones Unidas brinda la ocasión para que los líderes mundiales demuestren que han aprendido las dolorosas lecciones de la pandemia, y adopten medidas concretas para avanzar hacia un mundo más saludable, más seguro y más justo para todas las personas”

Por otro lado, la entidad aseguró que actualmente en diferentes partes del globo se están registrando importantes retrocesos en cuanto a la salud en general y, específicamente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, entre otras problemáticas

“El acceso a herramientas que salvan vidas es desigual en todo el mundo, y millones de personas no tienen acceso a la atención necesaria o no pueden costeársela. Las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales, responsables de más del 70% de las muertes en el mundo, amenazan el desarrollo social y económico en todas partes. Sin embargo, las nuevas tecnologías y el compromiso renovado con la equidad y la compartición que hemos visto tras la pandemia son avances positivos”, especificó el comunicado

Al respecto, Tedros subrayó que “la mala salud priva a individuos, familias, comunidades y naciones enteras de oportunidades para crecer y prosperar. El hecho de que miles de millones de personas no puedan acceder a los servicios de salud esenciales ni costeárselos las expone a la pobreza, a enfermedades fácilmente prevenibles y tratables como la tuberculosis, y al impacto de futuras epidemias y pandemias”.