Vuelve el coronavirus y recomiendan «actualizar la vacuna”

Ante el incremento de casos de coronavirus registrados en Argentina, Hugo Pizzi, médico infectólogo cordobés, explicó que “las cifras han subido mucho e inclusive hay gente internada en terapias ya en Buenos Aires capital”. Advirtió que “el Covid nunca se fue, el año pasado hubo más de ochenta mil casos en planilla” y «fallecieron cuatrocientas dos personas mal vacunadas o que no tenían vacunas”.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Pizzi comentó que el incremento de casos en Estados Unidos y Europa ronda 60% aproximadamente en menos de un mes y advirtió sobre la gravedad de esta situación para “cuando empiecen a llegar barcos o aviones con esto”.

Para el especialista, la vacunación y el refuerzo de las vacunas sigue siendo la mejor respuesta al virus que opone resistencia permanente para persistir, “lo mejor que le podemos recomendar a la gente es actualizar la vacuna”. También aclaró que ya no existen centros específicos de vacunación como durante la pandemia, “quiero que sepan que no tenemos más los vacunatorios en la en la Plaza San Martín claro, hay que ir a los clásicos” y especificó: “los dispensarios, los hospitales son todos los lugares donde está la vacuna y es gratuita”.