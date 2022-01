La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la cartera sanitaria bonaerense, Alexia Navarro, aseguró hoy que aquellas personas que no se vacunaron contra el coronavirus tienen 36 veces más riesgo de entrar en terapia intensiva en caso de contraer la enfermedad.

«Hoy tenés 36 veces más riesgo de estar en terapia intensiva si no estas vacunado», dijo la funcionaria en declaraciones a FM La Patriada y afirmó que «gracias a la vacunación no han aumentado las internaciones».

Por otro parte, Navarro señaló que con la nueva variante Ómicron y el gran avance de la campaña de vacunación «la cantidad de casos no es un indicador» para analizar la evolución de la enfermedad.

Asimismo, indicó que desde que se implementó el pase sanitario «se generaron muchas demandas de primeras dosis» y graficó que en diciembre se aplicaron en territorio bonaerense «entre 30 y 40 mil dosis por día»

Con respecto a la inmunización pediátrica, destacó que «la vacuna está aprobada y es segura», por lo que analizó que «es muy importante completar la vacunación en niños para disminuir la circulación del virus».

«Para el inicio de las clases queremos alcanzar una cobertura máxima en la vacunación», indicó y detalló que habrá «postas itinerantes en las escuelas» para que niñas y niños puedan recibir sus dosis.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para comienzos de marzo.