Siete motivos para visitar Madrid

La capital española está llena de vida y es el sitio ideal para recargar pilar, disfrutar de su luz, dinamismo, oferta cultural y gastronómica, parques verdes y hotelería de lujo, entre un sinfín de razones

Madrid es uno de los destinos más codiciados por los viajeros de este país y del mundo. Motivos sobran pero en esta oportunidad se enumeran siete razones por las cuales se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del mundo:

1- Por su luz, que anima a pasear

Madrid es una de las capitales europeas con más horas de luz solar lo cual invita a pasear a lo largo de todo el año con un alto porcentaje de probabilidades de gozar de un clima privilegiado y sin muchas precipitaciones. Esta característica dió origen al circuito Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluye el Paseo del Prado entre Cibeles y la plaza del Emperador Carlos V en Atocha; el parque de El Retiro y el barrio de los Jerónimos.

Arte y naturaleza se unen en este entorno, que atesora una concentración de instituciones como el Palacio de Cibeles, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Naval, el Museo del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2 – Por su dinamismo y su oferta diversa

En Madrid se respira dinamismo, no solo porque cuenta con un patrimonio único que es de por sí una fuente de disfrute e inspiración, sino que se renueva constantemente con novedades. Su legado histórico, cultura, gastronomía, entorno natural, oferta deportiva, de compras y ocio lo sitúan como uno de los destinos urbanos más atractivos. La capital española ostenta tabernas y restaurantes centenarios, 26 de ellos con estrellas Michelin, renombrados mercados gastronómicos como el de San Miguel o San Antón; comercios artesanos, grandes museos, centros culturales de vanguardia como Matadero Madrid y una agenda cultural para los 365 días del año. También cuenta con su propio Museo de la felicidad con más de 20 experiencias.

3 – Por la sostenibilidad que respiran sus calles

La sostenibilidad es un plus que multiplica los beneficios de viajar y Madrid puede presumir de ello. Más del 55% de las calles de la ciudad están arboladas con casi 300.000 ejemplares, que contribuyen a mejorar la calidad del aire y la convierten en la segunda ciudad del mundo con más árboles en línea, solo superada por Tokio. Fruto de este esfuerzo por la conservación del arbolado y las zonas verdes, ha sido la distinción como “Ciudad arbórea del mundo” (Tree Cities of the World), otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day (Día del Árbol). Se recomienda pasear por sus extensas zonas peatonales y sus parques y jardines, como Madrid Río o la Casa de Campo, navegar en el Estanque Grande del parque de El Retiro o recorrer la ciudad en bicicleta con el servicio bicimad, con 611 estaciones y más de 7500 bicicletas 100% eléctricas.

4- Por el lujo hedonista de su oferta hotelera

Madrid cuenta con una oferta hotelera destacada por su alto nivel con casi 40 establecimientos cinco estrellas en entornos idílicos, con servicio personalizado, alta gastronomía, spas y centros de tratamientos de belleza y relajación.Entre ellos se destacan los de la cadena Riu, Meliá y Four Seasons, y los singulares Mandarin Oriental Ritz, The Madrid Edition, URSO hotel, Rosewood Villa Magna y Bless Hotel Madrid.

5. Por su acogida

Madrid es una de las ciudades más sociables y auténticas del mundo. La acogida es algo que lleva en su esencia. Es muy fácil integrarse en la vida de los madrileños siguiendo los pasos de las costumbres más locales como sentarse en una soleada terraza, un término que se conoce como “terraceo”, acercarse un domingo por la mañana al famoso mercado al aire libre de El Rastro en busca de antigüedades y tesoros vintage y luego tomarse un aperitivo en la castiza zona de La Latina; pasear por los parques y jardines y hacer una infinita combinación de planes para saborear la vida al máximo. Pero si hay algo que resume el carácter sociable de los madrileños es hacer “vida de barrio”. Una forma en la que los vecinos no solo se conocen, sino que disfrutan del ocio compartido, organizando todo tipo de actividades culturales y creativas. Los barrios forman parte de la esencia de la urbe española y su estilo de vida atrae cada vez más a distintas generaciones, que buscan lo cercano y auténtico. En este marco, son imperdibles los pequeños comercios y restaurantes de comida tradicional de barrios tan castizos como Madrid de Los Austrias, Chamberí, La Latina y de Las Letras. También se destacan Lavapiés, representativo de la tradición castiza y uno de los más multiculturales; Malasaña, una de las zonas en las que los vecinos de siempre conviven con jóvenes bohemios y alternativos; Carabanchel, entre los más alejados pero que representa muy bien la vida de barrio madrileña y polo de atracción de artistas jóvenes que exponen su creatividad en numerosos espacios y talleres; y Usera, conocido como el chinatown madrileño por su alta representación de comunidad china.

6 – Por sus atardeceres que llevan a la calma

Los mejores atardeceres de la ciudad se aprecian en el Parque del Cuartel de la Montaña junto a la Plaza de España donde también se puede admirar el Templo de Debod, una construcción egipcia del siglo II a. d. C. También en el Mirador Madrid, la torre más alta del Palacio de Cibeles con una vista panorámica de 360 grados de la ciudad; desde la azotea del Círculo de Bellas Artes; el estanque del parque de El Retiro; el Jardín de Las Vistillas; Madrid Río; el Parque del Oeste o el Mirador de la Cornisa del Palacio Real con vistas a la Casa de Campo.

7 – Por sus noches llenas de energía

Madrid se ha ganado la fama de ser una ciudad que nunca duerme. Su noche es mítica e ideal para salir a cenar, ver un espectáculo, ir a un boliche o cantar un karaoke, presenciar un show de flamenco, un musical, una representación de ópera o brindar con un cocktail de autor con vistas de 360º en alguno sus espectaculares rooftops.