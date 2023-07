La ciudad se posiciona como un gran destino de escapadas para disfrutar durante las próximas semanas de julio con una programación de actividades, paseos en bicicleta, caminatas con guía y eventos musicales, entre otras opciones

La Plata, también conocida como ciudad de las diagonales y capital de la provincia de Buenos Aires ubicada a solo 40 minutos de Capital Federal, propone para este invierno, diferentes actividades recreativas, turísticas y culturales.

En este marco, el destino, a través del Ente Municipal de la Actividad Turística (EMATUR), invita a conocer a fondo la historia de sus avenidas, plazas, parques y museos, galerías de arte y teatros, así como también visitar la República de los Niños, degustar su gastronomía local y disfrutar de su animada vida nocturna.

Para ello, el ente organizó una gran agenda cargada de actividades que se puede conocer en su totalidad con detalles de días y horarios en la web del destino y que, entre otros, incluye las siguientes propuestas:

Walkings Tours

Es una propuesta que cuenta con guías y ofrece la siguiente variedad de circuitos:

– Eje Histórico: recorre los espacios verdes y edificios emblemáticos desde la piedra fundacional de Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, pasando por la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, y el Pasaje Dardo Rocha y Gobernación. Se llevará a cabo el próximo miércoles 19/07 a las 14:30 horas y partirá de la piedra fundacional de Plaza Moreno. Los interesados deben inscribirse en Inscripciones: https://bit.ly/LaPlatawalkingtour2023

– Mitos y Leyendas Platenses: recorre parte del Eje Fundacional y alrededores, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín.Durante la caminata se relatan historias que forman parte del imaginario de la ciudad hasta la actualidad. Da inicio en la Piedra Fundacional y abarca temáticas como: Plano de La Plata, los túneles secretos, Área 72, el significado masónico de las esculturas de las 4 estaciones y el Arquero, Cipreses (13 y 51/ 13 y 53), la Casa de los 40 días, Retrato Fundacional donde aparece Rocha, historias de la Catedral frente a Plaza Moreno y la Municipalidad de espaldas, Búho de la torre municipal, la Bruja de Tolosa, la Virgen de las Cenizas, el mito sobre el Monumento a San Martín, un Cementerio bajo casa de Gobierno y la teoría sobre la inspiración de Walt Disney en la República de los Niños. Las salidas están previstas los días: lunes 17/07; viernes 21/07; martes 25/07; jueves 27/07; y sábado 29/07 a las 14:30 horas, siendo el lugar de encuentro la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. Los interesados deben inscribirse en : https://bit.ly/LaPlatawalkingtour2023

– Paseo del Bosque: se trata de un recorrido caminando por el Paseo del Bosque que incluye el Bioparque (y ex zoológico), Estadios de Gimnasia y Estudiantes, el Lago del Bosque (se puede observar el muelle y barquitos para navegarlo, Anfiteatro Martín Fierro, Casa Ecológica, Planetario, Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales. La guiada no incluye el ingreso a los atractivos. La salida está prevista para el viernes 28/07 a las 14:30 horas, la actividad comienza en la puerta de ingreso al Bioparque (ex Zoológico) y dura 2 horas aproximadamente.

– República de los Niños: la propuesta cuenta la historia, características de sus edificios y las actividades que se pueden realizar en el predio educativo y recreativo. Las salidas son lunes 17/07, miércoles 19/07, martes 25/07 y jueves 27/07 a las 16:00 horas con partida desde el stand del EMATUR ubicado en la Plaza Central del Centro Cívico y tiene una duración de una hora aproximadamente . Los interesados pueden incribirse en ingresando a este link: https://bit.ly/LaPlatawalkingtour2023

Bicitando la ciudad

Conocer la ciudad pedaleando es una opción muy requerida por los visitantes de La Plata, y en respuesta a esto, el EMATUR organizó las siguientes propuestas:

– Circuito Eje Histórico: actividad guiada que relata la historia de la ciudad y lleva a cabo una minuciosa descripción de los edificios y espacios verdes; incluyendo las plazas principales e Islas Malvinas, Teatro Argentino, Catedral, Pasaje Dardo Rocha, Gobernación, Legislatura, Casa Curutchet, Paseo del Bosque, Bioparque, Teatro Martín Fierro o del Lago, estadios de Estudiantes y Gimnasia, Planetario, Museo de Ciencias Naturales, Observatorio Astronómico.

También se pueden realizar los siguientes circuitos: Plaza San Martín a Plaza Malvinas, salida el martes 18/07 a las 14:30 horas. Comienzo: Plaza Malvinas. Y el Circuito: Paseo del Bosque – Eje Histórico con salida el sábado 29/07 a las 14:30 horas. La actividad dará comienzo en la Estación “Movete en Bici” (Av. Pereyra Iraola en la entrada al Museo) Los interesados pueden reservar su lugar ingresando al link:: https://bit.ly/bicitando2023

– Circuito Meridiano V: este paseo recorre el Barrio Meridiano V y cuenta historias de la Estación Provincial, Iglesia San Francisco de Asís, Panadería “La Sonámbula”, Parque Saavedra y Hospital de niños. Tiene salida para el jueves 20/07 y domingo 30/07 – 14:30 horas. El inicio de la actividad es el Playón de 17 y 71, tiene una duración: 2:30 horas y los interesados deben inscribirse en el link: https://bit.ly/bicitando2023

– Circuito Favaloro: en conmemoración por los 100 años de su nacimiento, el recorrido que se realiza en bicicleta cuenta la historia personal de reconocido médico desde su inicio hasta terminar su formación académica. Su estancia como médico rural en Jacinto Aráuz, el viaje a Estados Unidos, el descubrimiento del Bypass coronario que valió reconocimiento mundial, el regreso a la Argentina, su compromiso social, la creación de la Fundación Favaloro, etc. El recorrido incluye: el hogar de sus abuelos, la casa donde nació, su residencia particular, Club Aconcagua, Escuela Nº 45, Hospital San Martín, Calle René Favaloro, Biblioteca Popular Euforión, Colegio Nacional, Facultad de Medicina, Estadio del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata y su monumento frente al Juan Carmelo Zerillo, Anfiteatro René Favaloro y Mosaicos en su homenaje. La salida es el sábado 22/07, a las 11:00 horas e inicia en Estación “Movete en Bici” (Av. Pereyra Iraola en la entrada al Museo). Duración 2 horas aproximadamente y el link para la incripción es el siguente: https://bit.ly/circuitofavaloro

– Circuito City Bell : En el marco del mes aniversario de City Bell, el EMATUR y la Secretaría de Espacios Públicos proponen un recorrido en bicicleta por distintos espacios emblemáticos de la pintoresca localidad de la zona norte de nuestra ciudad. La guiada incluye: Plaza Belgrano, Plaza San Martín, Plaza Mitre, Escuela N° 12, Agrupación de Comunicaciones 601, casas fundacionales del centro citibelense, estación de tren, clubes emblemáticos y el primer tanque de agua. La salida en julio es el domingo 23/07 a las 14:30 horas, inicia en Plaza Belgrano y los interesados deben inscribirse en el siguiente link: https://bit.ly/bicitando2023

Eventos culturales y musicales

En estas semanas que coinciden con las vacaciones de julio de muchas provincias del país, las carteleras de los diferentes teatro y espacios culturales de la ciudad ofrecen una nutrida gama de opciones como el Teatro municipal Coliseo Podestá, el Teatro Metro, el Teatro Comedia de la Provincia de Buenos Aires, el Teatro Cámara de City Bell, el Espacio Doble-T, el espacio Crisoles Centro de Arte, Sala 420, y Teatro Abierto.

Por su parte, entre las propuestas musicales se destacan la que ofrece Bar Cortéz desde el próximo lunes 17/07 al sábado 29/07 entre las 16:30 a 19:00 horas con el espectáculo Cortéz Encantado, que convoca a los chicos a pasar una tarde inolvidable con todas las princesas de los cuentos y la invitación especial de Merlina.

Otra opción para disfrutar las próximas semanas es la visita a Baxar Mercado, un lugar ideal para comprar, comer, beber y aprender. Son 3.000 m2 y 35 locales distribuidos en dos plantas y grandes espacios al aire libre. Se emplaza en lo que fue un edificio histórico muy querido por los platenses, la antigua juguetería Bazar X, de la cual se preservó su fachada y estructura.Durante la semana se realizan distintos eventos gastronómicos y culturales, aportando un valor agregado a esta interesante propuesta como lo es “Baxar Estudio”, que de jueves a domingos se presentan DJs y bandas en vivo.

La ciudad de las diagonales

La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882 y se caracteriza por ser una de las pocas ciudades en el mundo en ser diseñada antes de construirse. Es universitaria y brinda un gran polo educativo, científico y cultural de excelencia, con una amplia propuesta arquitectónica, natural y gastronómica. Se la conoce también como la “Ciudad de las diagonales”, “de los tilos” y es la capital de la Provincia de Buenos Aires, sede de Colegios Profesionales organismos del Estado. La habitan más de 900 mil personas y está ubicada a 56 km de la Ciudad de Buenos Aires, a tan sólo unos 40 minutos en auto por autopista. La Plata es pionera e innovadora desde tiempos históricos por ser la primera ciudad con luz eléctrica pública y la iluminación de Plaza San Martín se veía hacia el otro lado del Río de La Plata, desde Colonia en Uruguay. Además fue la primera ciudad con semáforo.