El Grupo Hotelero Albamonte (GHA), integrado por las marcas Howard Johnson y Days Inn, recibió por parte de Wyndham Hotels el reconocimiento por sus 25 años de trayectoria en Argentina y uno de sus hoteles fue elegido como el mejor de Latinoamérica y el Caribe.

A mediados de abril, la cadena hotelera Wyndham, la más grande del mundo, presente en 95 países con 23 marcas y más de 9.100 hoteles, celebró en la Riviera Maya, México, la “Conferencia Regional 2023 All Green”, con hoteleros de Latinoamérica y del Caribe. Allí, y durante tres días, 15 disertantes y más de 200 participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al equipo de la compañía, hablar sobre el negocio, conectarse con ofertas de proveedores, interactuar con otros empresarios de la región y analizar las tendencias del sector.

Estuvieron presentes, Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo de Wyndham Hotel & Resort; Gustavo Viescas, actual presidente de la cadena para la región de Latinoamérica y el Caribe, y Jimena Faena, vicepresidenta de Latinoamérica y de marketing.

Durante el evento, el Grupo Albamonte recibió un reconocimiento especial por los 25 años de trayectoria en Argentina y por ser socios estratégicos de Wyndham.

También se entregaron los “Best of 2022 LatamC Awards” a diferentes hoteles, según la marca y categoría a la que pertenecían. En este marco, entre los establecimientos de la cadena Howard Johnson 2022, el ganador de la máxima distinción fue el Howard Johnson by Wyndham Escobar Hotel, que compartió la terna con otros dos argentinos: Howard Johnson by Wyndham Funes (Santa Fe) y Howard Johnson by Wyndham Yerba Buena (Tucumán).