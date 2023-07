New York City Tourism + Conventions, la oficina de promoción de la ciudad, propone una serie de actividades y visitas para aprovechar durante los meses de verano en el norte del continente

New York City Tourism + Conventions, la oficina de promoción de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, destaca una selección de experiencias gratuitas y asequibles para que los visitantes disfruten este verano.

«Nueva York ofrece algo para todos, sin importar sus intereses, la duración de su viaje o su presupuesto. Hay más cosas para ver y hacer aquí que en casi cualquier otra ciudad del mundo», expresó Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions.

«Durante los meses de verano, Nueva York está llena de festivales callejeros, restaurantes al aire libre y ofertas culturales, además de hermosos parques, playas y espacios verdes. Invitamos a los visitantes a aprovechar el valor que tiene una visita en verano a Nueva York y disfrutar de las muchas actividades fantásticas gratuitas y asequibles que se ofrecen en los cinco distritos», agregó Dixon.

Entres estas propuestas se destacan, por ejemplo, los siguientes eventos y experiencias anuales que son totalmente gratuitos:

• El programa SummerStreets que se ofrece algunos sábados y contempla algunas calles abiertas para jugar, caminar y andar en bicicleta. (Queens y Staten Island el 29 de julio; Manhattan 5, 12 y 19 de agosto; y Brooklyn y Bronx el 26 de agosto).

• Del 10 al 20 de agosto, la 48ª edición anual de la Semana de Harlem que resaltará la gran herencia cultural del vecindario, con celebraciones que incluyen música en vivo, actuaciones de danza, opciones gastronómicas y compras, entre otras.

• El West Indian American Day Carnival que comienza el 31 de agosto y culminan en el desfile el 4 de septiembre.

Además, durante estos meses, los visitantes podrán celebrar el 50º aniversario del Hip-Hop a través de conciertos gratuitos como «Birth of a Culture”, Grandmaster Flash and Friends en el Crotona Park del Bronx el 4 de agosto, y el Bric Hip-Hop 50th Anniversary Weekend el 11 y 12 de agosto. Además, podrán almorzar o cenar en Beatstro, el restaurante inspirado en el hip-hop ubicado en Mott Haven.

En este aspecto, cabe resaltar que desde este 24 de julio y hasta el 20 de agosto próximo vuelve la NYC Restaurant Week, el programa que contempla cientos de restaurantes que ofrecen menús fijos para el almuerzo y la cena.

Islas y playas

Al estar rodeada de agua, la ciudad conforma un conjunto de islas que están conectadas por el NYC Ferry, que cuesta 4 dólares por trayecto. En este aspecto, vale visitar el vecindario de Coney Island en Brooklyn, frente a la playa, conocido principalmente por su paseo marítimo, las montañas rusas Cyclone y Thunderbolt, la Wonder Wheel (entre otras atracciones y juegos mecánicos) y los famosos hot dogs de Nathan’s Famous. También la Orchard Beach en el Bronx, antes conocida como «La Riviera», que se encuentra en el Long Island Sound y ofrece vistas a City Island, el pueblo pesquero del distrito.; y/o el nuevo parque público de Manhattan, Little Island, que ofrece acceso gratuito y vistas al agua, arte interactivo, actuaciones y eventos.

Otro lugar favorito en verano es Governors Island, una isla libre de automóviles con senderos para caminar y andar en bicicleta, bosque de hamacas y food trucks. Los eventos y talleres gratuitos se llevan a cabo el tercer sábado de cada mes, de mayo a octubre.

En Queens, las playas de Rockaways son las únicas para surfear y se recomienda acompañar la jornada con un almuerzo en Tacoway Beach.

Otro imperdible es tomar el ferry gratuito a Staten Island desde Lower Manhattan y aprovechar las vistas a la Estatua de la Libertad antes de visitar South Beach y Midland Beach, vecindarios frente al agua que ofrecen playas, un paseo marítimo de cuatro kilómetros y un muelle de pesca.

Entretenimiento al aire libre

Las presentaciones al aire libre son un clásico del verano en Nueva York, como por ejemplo la de “Shakespeare in the Park” que se podrán disfrutar de forma gratuita en el Teatro Delacorte en el Central Park hasta el 6 de agosto, así como también los conciertos de libre acceso en parques de los cinco distritos

Por otro lado, el evento BRIC Celebrate Brooklyn celebra su 45ª temporada en el escenario Lena Horne en Prospect Park y la programación contempla los shows gratuitos de The Wallflowers (27 de julio), Jorge Drexler (3 de agosto), y The Head and the Heart (24 de agosto), entre otros.

Finalmente, para los amantes de lo cultural, el Public Art Fund presenta exposiciones gratuitas de arte contemporáneo con obras actualmente en exhibición en parques de Nueva York, refugios de autobuses de JCDecaux y centros de transporte como el Aeropuerto LaGuardia, el Aeropuerto Newark Liberty y la Sala de Trenes Moynihan.

Además, Midnight Moment lleva el arte público a 92 vallas publicitarias digitales icónicas de Times Square; y Seaport Arts muestra exposiciones en The Seaport en Lower Manhattan.

“La recuperación económica de la ciudad de Nueva York continuó en 2022 con el ingreso de más de 56 millones de viajeros, que implicó un aumento del 72,5% con respecto a 2021. Esta actividad marcó el regreso de 85% de las visitas al destino en 2019 y está en camino de recibir a 63,3 millones de turistas en 2023”, comentaron del ente de turismo.