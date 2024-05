Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: las pymes pidieron ser incorporadas

Dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron en el Congreso con el presidente de Diputados, Martín Menem, y con el titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para dialogar sobre la actualidad del sector pyme.

Durante el encuentro, el titular de la CAME, Alfredo González, su secretario general, Ricardo Diab, y sus vicepresidentes, Alberto Kahale y Fabián Castillo, solicitaron que se contemplen cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contenido en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, a fin de que se incorpore a pequeños y medianos inversores locales.

La CAME manifestó que coincide con la iniciativa del RIGI y la búsqueda de más inversiones, pero estimó que el articulado podría mejorarse sobre la base de la normativa vigente -por ejemplo, la resolución 256/00 del Ministerio de Economía- para impulsar la inclusión de contenido nacional en los proyectos y desarrollar toda la cadena de valor del país.

Cabe destacar que la resolución citada exige adquirir contenido nacional por un monto igual o superior al 20% de los bienes importados para los proyectos de inversión. Así, estima que si se la tiene en cuenta al momento del tratamiento en el Senado -o su posterior reglamentación- se podría generar un impulso significativo en la industria, como agregado de las inversiones productivas que se concreten.

También hizo hincapié en avanzar en modificaciones de las relaciones laborales, pero se pidió que al momento de la reglamentación se contemplen las normativas que se solapan y que podrían generar conflictos a futuro. Además, resaltó la articulación público-privada como clave; la preocupación por superposiciones impositivas que crean aduanas internas en las provincias y perjudican a las pymes y los dirigentes les plantearon a Menem y a Bornoroni una nueva ley pyme que favorezca al sector que genera más empleo genuino.

Importaciones

Por su parte, en declaraciones periodísticas, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, aseguró que la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones “destruirá el sector” porque no está en condiciones de competir ante las ventajas que otorga el programa.

En una concentración en la puerta del Congreso, Rosato pidió que no se abran las importaciones. “Lo que estamos viviendo hoy es una foto del pasado. Las pymes no podemos competir porque tenemos insumos difundidos dos o tres veces más que caros, tenemos un costo de la energía 50% más caro que a nivel internacional e impuestos 30% más caros que en el extranjero. Así no podemos ser competitivos”, sostuvo.

Según Rosato, cuando llegue al país “la cantidad de productos terminados que están sobre el agua” será el “fin de las pymes”.

En esa tesitura, juzgó que las condiciones del RIGI son “alarmantes” y contribuyen “a la destrucción de la industria pyme”.

“Nos dejan vulnerables ante inversiones que van a poder importar con arancel cero, con derecho cero y libre disponibilidad de dólares”, añadió.

Debate

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones está incluido en la Ley Bases, que obtuvo media sanción en Diputados y aun no tiene dictamen del Senado.

Ofrece un marco de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.

La iniciativa causó controversia. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advirtió que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local. Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo (200 millones de dólares) deja fuera a las pymes.

Los críticos señalan además que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica los sectores que busca impulsar.

Por el Gobierno Nacional, el vocero Manuel Adorni afirmó que el RIGI le dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

Desde Casa Rosada, el funcionario señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo desde hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”.

En ese marco, manifestó que el RIGI generará estabilidad tributaria y cambiaria y que ello atraerá inversiones.

“Va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”, aseveró, y remarcó: “No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están”.