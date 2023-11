Termómetro de eventos de fin de año: ¿harán fiestas las empresas?

Evalúan cómo agasajar a sus empleados en el cierre del año. Menos de la mitad (46%) realizará un evento; predomina la elección de una fiesta o cena nocturna. Ocho de cada 10 regalarán una caja navideña



En un cierre de un año marcado por grandes desafíos en lo económico y político, las empresas ya están evaluando cómo agasajar a sus empleados para expresarles su reconocimiento. Este período es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos como así también para fortalecer los vínculos entre los equipos.

Según el relevamiento realizado por la consultora de recursos humanos Mercer, menos de la mitad de las empresas (46%) ya definió realizar un evento de cierre de fin de año, mientras que un 39% lo está evaluando, en tanto un 15% de las organizaciones no lo está previendo.

Después de un período de eventos virtuales por la pandemia, muchas empresas están volviendo a elegir las fiestas de noche como parte de sus prácticas de fin de año.

Según el relevamiento, entre las empresas que ya definieron que realizarán un evento, 59% planea organizar un evento de noche (fiesta en lugar de eventos, cena, etc.); 21% prevé hacerlo por la tarde (cóctel, after office, etc.) y un 19% lo hará de día (día de campo, actividades al aire libre, etc.), mientras que un 1% aún lo está evaluando.

“Este retorno a las tradicionales fiestas de noche refleja la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales y celebrar los logros en un ambiente festivo y relajado”, destacó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

En un gesto de gratitud hacia sus empleados, muchas empresas están planeando hacer regalos para mostrar su reconocimiento por el trabajo y la dedicación de sus equipos durante un año desafiante. Según este relevamiento de Mercer, ocho de cada 10 regalará una caja navideña; 32% un Voucher de compras / Gift cards; 9% lo está evaluando y aún no lo tiene definido; 8% brindará una caja de productos de la empresa; 6% dará un bono de fin de año; 3% realizará un sorteo de regalos; 1% brindará un regalo a elección del colaborador.