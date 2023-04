La jueza concluye su gestión frente a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. “Tenemos que tener reflexiones críticas sobre qué cambios y qué aperturas tenemos que hacer para estrechar nuestra distancia”, reflexionó. Susana Medina, presidenta del TSJ de Entre Ríos, asumirá su lugar

Por Carolina Klepp

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, concluye su mandato al frente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que a partir de la semana próxima será conducida por Susana Medina, actual presidenta del TSJ de Entre Ríos.

A la hora del balance y cierre de cuatro años de gestión, la jueza cordobesa reflexionó sobre las demandas actuales sobre las que la justicia debe abrir los ojos, habló sobre la integración de una mujer en la Corte Suprema, los logros, los pendientes y anhelos en el 40 aniversario de la democracia argentina.

“Este año tenemos 40 años de democracia y parto desde lo importante que fue tener justicia a partir de la recuperación democrática. El film “Argentina,1985” me hizo pensar en el valor que tuvo la justicia en ese momento tan importante de la recuperación de la democracia. Ahora digo, ¿cuáles son las demandas de este tiempo?, y las demandas de este tiempo son una justicia más próxima, más rápida y más simple”, afirmó a Comercio y Justicia.



– ¿Qué desafíos implica?

– Tenemos que tener reflexiones críticas sobre qué cambios y qué aperturas tenemos que hacer para estrechar nuestra distancia. Porque así como uno dice que en la recuperación democrática la justicia jugó ese rol en esos juicios que parecían imposibles de hacerse, que fueron un desafío tremendo, y se hicieron, ahora hay otros desafíos desde el punto de los derechos de las personas. Tenemos sectores vulnerados, vulneralizados, hacia ellos la justicia tiene que abrir los ojos.

– Estando al frente de AMJA impulsó las campañas “Más mujeres, más justicia” y “Por una mujer de la justicia en la Corte”, ¿qué alcance tuvieron y en qué estado se encuentra la petición sobre un lugar en el máximo tribunal?

– La campaña “Más mujeres, más justicia” la inició Susana Medina y, a partir de 2021, la convertimos en una campaña permanente. Dedicamos dos encuentros nacionales -el de 2020 y 2021- a la igualdad de las mujeres, también realizamos una defensa para que la provincia de Chubut coopere con la ley que establece la representación de las mujeres, y eso lo hicimos en distintas provincias donde también respaldamos iniciativas legislativas para la paridad de las legisladoras.

También peticionamos ante el Consejo de la Magistratura nacional -que tenía que cumplir con el fallo de la Corte-, que ampliara la convocatoria para integrar más personas en los estamentos representativos de la magistratura, allí pedimos que se llamara a convocatoria de mujeres. El Consejo dio importancia a la nota y tuvimos una elección en donde en distintas listas participaron dos de nuestras socias, finalmente la electa es de otra lista, pero son mujeres, es decir que llegaron más mujeres al Consejo.



Y la campaña “Por una mujer de la justicia en la Corte” la mantenemos pero hemos pausado la intensidad porque es un año electoral, un año muy político, no queremos que esa campaña se tiña de pujas políticas, no parece un buen momento, no nos parece que se designe pronto alguien en la Corte.