Paritarias: Gobierno nacional convocó a gremios docentes y ministros de Educación para acordar salario mínimo

La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, convocó este miércoles a los ministros de Educación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires y a los gremios docentes para el próximo martes 27 para «iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente», se informó oficialmente.

La reunión se realizará el próximo martes a las 18, un día después del inicio de ciclo lectivo en gran parte del país, en la sede de la Secretaría situada en avenida Leandro N. Alem 650, se precisó.

Horas antes, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, sostuvo que si el gobierno nacional no convoca a una mesa paritaria antes de mañana no deja «otra posibilidad» que realizar un paro «para visibilizar» la actual situación que está empobreciendo al sector «con una celeridad asombrosa».

«Si no hay paritaria se inicia un fuerte proceso de acción que indudablemente nos va a obligar a ir al paro. No nos va a dejar otra posibilidad. Si no hay paritaria no hay salario mínimo garantizado, no hay actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el territorio de todo el país, no hay posibilidad de acordar sobre infraestructura, ni material didáctico y un etcétera muy grande», afirmó Jaureguiberry en declaraciones a radio AM 750.