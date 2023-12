Carlos Soratti seguirá al frente del Incucai en el gobierno de Milei

Tras las polémicas durante la campaña electoral vinculadas a los dichos del libertario sobre la venta de órganos, ahora el presidente electo confirmó al actual titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

El titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, continuará en su cargo después del 10 de diciembre, de acuerdo con lo informado por fuentes cercanas del presidente electo, Javier Milei.

Soratti, médico con especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social, fue nombrado en su cargo el 17 de marzo de 2020 mediante el Decreto 269/2020, en un cargo que había ocupado anteriormente entre 2003 y 2006 y desde 2009 hasta enero de 2016.

El presidente del Incucai fue Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009 y entre 1995 y 2003 fue presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (Cucaiba) y primer Director de la Dirección de Coordinación, Programación y Ablación (Dicoproa), en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2005 y 2015 ocupó la vicepresidencia de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y representó a Argentina en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de la Reunión de Ministros de Salud de Mercosur, desde su creación en 2006 hasta 2015.

En 2006 presidió el Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina. En 2011 fue Presidente del 11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP) realizado en la Argentina.