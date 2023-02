Con un 90% de acatamiento en toda la provincia, se lleva a cabo este lunes el paro docente provincial convocado por los gremios UEPC y SADOP, que desde media mañana sostienen una movilización por las calles de la capital provincial.

«Ojalá que el Gobierno de la Provincia nos escuche, no vamos a obviar el diálogo», afirmó la secretaria Gremial de UEPC, Alina Monzón, al momento de encabezar la marcha.

Zulma Miretti, secretaria Adjunta de la UEPC, afirmó que «la dilación en las negociaciones y la falta de una propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo hicieron que unánimemente se votara un paro de 24 horas que se está cumpliendo con un altísimo acatamiento en toda la provincia y con una marcha multitudinaria, que demuestra el espíritu de lucha y también el hartazgo con este gobierno».

La dirigente precisó que lo que se le pide a la Provincia es que brinde una propuesta que lleve «tranquilidad» al cuerpo docente que tiene que «estar en una escuela que tiene grandes desafíos».

«Este alto acatamiento al paro y esta marcha de muestran cuál es la necesidad de los docentes», expresó Miretti y agregó: «Ojalá que el Gobierno de la Provincia nos escuche, no vamos a obviar el diálogo pero queremos que quede claro que el responsable de que las escuelas estén sin clases es el Gobierno».

“Exigimos que los salarios le ganen a la inflación; el salario tiene que alcanzar para comprar los bienes básicos de existencia y pagar los servicios que cualquier ciudadano tiene en la Argentina. Si no partimos de esa base, difícilmente cualquier porcentualidad pueda ser representativa”, había dicho antes Juan Monserrat, secretario general del gremio docente UEPC.

Por su parte, al tomar estado público el anuncio del paro, el Gobierno provincial respondió que «después del paro conversaremos porque no tiene sentido profundizar un diálogo si ya hay una decisión de hacer un paro», según palabras del ministro de Educación Walter Grahovac.

Según el funcionario, la Provincia ofreció un monto de aumento que «prevea la inflación» y que estaría «por encima de lo que ya aceptó la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires».