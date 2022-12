Por Javier H. Giletta (*)

No me propongo hablar de fútbol. El motivo de esta columna es el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández el lunes 19 de diciembre, por el cual se declaró feriado el martes 20 en todo el territorio nacional, a fin de que “el pueblo argentino” pudiera festejar y recibir a los integrantes de la Selección argentina de fútbol que habían arribado desde Qatar con la ansiada copa del mundo en sus manos.

Seguramente Fernández será recordado como uno de los presidentes argentinos que mayor cantidad de DNU firmó durante su gestión. Está claro que ha abusado de esta herramienta legislativa de carácter excepcional prevista en el artículo 99 de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994; y que lo continúa haciendo. De hecho, el DNU 842, publicado el lunes 19 en el Boletín Oficial de la Nación después de la hora 21, es una prueba de ello.

Los argumentos del Poder Ejecutivo para fundamentar el insólito feriado se centran en la épica de la gesta mundialista protagonizada por el equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, así como en el ejemplo que se pretende extrapolar a toda la sociedad.

El decreto arguye que “la obtención del título en la Copa Mundial de Fútbol 2022 es un merecido premio para todos los integrantes de la Selección Argentina y su cuerpo técnico por su espíritu de lucha, esfuerzo, unión, perseverancia, trabajo en equipo y compromiso, quienes tuvieron el temple necesario para sobreponerse a las dificultades y se constituyeron en un ejemplo incuestionable para todo el pueblo argentino, demostrando que con sólidos ideales, siempre juntos y unidos, se pueden alcanzar los objetivos propuestos”.

En otro de sus párrafos, el decreto en cuestión reza que “el plantel liderado por su capitán Lionel Messi, tras un arduo camino, defendió los colores de nuestra bandera ante una multitud de hinchas y simpatizantes que los alentaron desde todos los rincones de la patria, así como en los distintos estadios donde se disputaron los partidos”.

En este contexto y para que “el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión” compartiendo la alegría de los jugadores y su cuerpo técnico”, el Gobierno consideró propicio decretar el último feriado nacional.

No se llega a comprender por qué los argentinos no podrían haber festejado en paz y unión sin un feriado nacional. En primer lugar, el festejo es de los protagonistas de este exitoso proceso deportivo, y en última instancia, es de toda la población.

Es evidente que el Gobierno pretendió congratularse con el clima festivo y cometió un error, otro error no forzado, uno más en el marco de una gestión dominada por la improvisación.

Con o sin DNU, una multitud (las estimaciones más exageradas calcularon hasta cinco millones de personas) iba a salir a la calle para festejar con los verdaderos campeones, quienes tenían previsto hacer una caravana triunfal desde el predio de la AFA, en Ezeiza, hasta la zona del Obelisco, que finalmente no pudo concretarse.

El Presidente debería saber (más aún por su condición de abogado y de profesor universitario de derecho), o algunos de sus asesores deberían haberle advertido, que es el Congreso el que debe fijar los feriados nacionales y que la ley 27399 (de septiembre de 2017) dispone en su artículo 7 que el Ejecutivo puede “adicionalmente” fijar hasta tres días feriados o no laborables al año, destinados a “promover la actividad turística”, los que deberán coincidir con días lunes o viernes.

Además, establece que el Gobierno deberá decidirlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario.

Ninguno de estos recaudos se cumplió; se violó sin más la ley y se forzó una interpretación constitucional cuando no había motivos valederos para hacerlo: se terminó fijando un feriado nacional (con vigencia territorial en todo el país) cuando se sabía de antemano que los festejos del día martes se concentrarían en la ciudad de Buenos Aires y una pequeña porción del territorio bonaerense.

En todo caso, debió disponerse un asueto administrativo o bien una jornada no laborable en aquellas jurisdicciones, sin afectar el movimiento productivo, comercial y laboral de las demás provincias.

Este nuevo desliz presidencial, como era previsible, motivó la reacción de la oposición que, esta vez, cuestionó la medida adoptada con justa razón.

Así, el dirigente radical Alfredo Cornejo afirmó en Twitter que no era necesario un feriado nacional que paralice la producción y la educación en todo el país, por un festejo a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

Entendemos que ésta es la posición correcta y que evidencia, como sostuvo el ex senador Esteban Bullrich (PRO), que “no entendimos el ejemplo que nos dieron”.

Es la clase dirigente la que se empecina en no entenderlo. Hace años que en nuestro país se viene destruyendo la cultura del trabajo y del esfuerzo: salvo excepciones, no se trabaja eficientemente en equipo; no hay vocación ni compromiso en la función pública ni, mucho menos, unión para alcanzar los grandes objetivos que establecidos en el Preámbulo de la Constitución.

Todo lo contrario a lo que aconteció con la Selección.

No se deben confundir los sueños y los buenos ejemplos, los valores y principios que es necesario sostener y preservar, con los yerros que increíblemente y con demasiada frecuencia comete un gobierno.

No había fundamentos reales para declarar el feriado del pasado martes. Los valores consignados en el último DNU a manera de argumentos deben cultivarse y defenderse a diario, desde el rol que cada uno debe cumplir en la sociedad. Los futbolistas y todos los miembros del seleccionado nacional ya cumplieron con su compromiso. Ahora sólo resta que el Gobierno cumpla el suyo.

(*) Abogado y comunicador social