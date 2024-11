Un esclavo, el verdadero creador de Jack Daniel’s

Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**), exclusivo para COMERCIO Y JUSTICIA

En los 150 años de aniversario del ultra conocido whisky Jack Daniel´s, símbolo del negocio de bebidas espirituosas tanto en los Estados Unidos como del mundo, los directivos de la empresa sacaron a la luz al verdadero autor de su receta tan característica, hasta entonces la historia oficial era que Jasper Newton Daniel, más conocido como, Jack, nacido en 1850 en Lynchburg, Tennessee, después de la Guerra Civil Estadounidense, fue adoptado por el reverendo Dan Call, quien los domingos celebraban misa y el lunes producían licor en su propia destilería. Ahí mismo Jack, aprendió el arte de la destilación de whisky.

En 1864, con la herencia de su padre, Jack fundó la destilería registrada ante las autoridades locales de Tennessee con el número de licencia 7, de la que nació el whisky “Old No. 7, su whisky con el paso del tiempo, se convertiría en un ícono de la marca por su equilibrada composición en la mezcla de maíz, cebada y centeno; el agua de Cave Spring Hollow, una fuente muy pura y sin sedimentos gracias a la acción filtrante de la piedra caliza y su particular procedimiento de filtrar el destilado a través de carbón activado gota a gota, que tarda entre 3 y 5 días en realizarse, procedimiento clave para su característico sabor.

Daniel registró su destilería formalmente en 1866 y se convirtió en la primera en hacerlo en los Estados Unidos.

Años más tardes en 1906 Daniel llego temprano a su oficina y al no poder abrir la caja fuerte porque no recordaba la combinación y tras varios intentos sin éxito, frustrado por la situación y en un ataque de cólera termino por patear la caja de metal macizo. Ese golpe le ocasionó una fractura en el pie, lo cual derivó en una infección y una gangrena que se esparció por toda su pierna hasta que por las diferentes complicaciones derivadas de que aquel golpe fatal finalmente fallece en el año 1911.

Como no tenía hijos que heredaran el negocio y sus tierras, Daniels decidió nombrar como sus sucesores a sus sobrinos Lem y Jess Motlow, quienes se hicieron cargo del negocio.

En 1956 le vendieron la firma a Brown-Forman Corp que hoy continúa como dueña de la etiqueta.

En el año 2016 para celebrar los 150 años de aniversario, fue la misma empresa la que se encargó de revelar que Dan Call no fue el responsable de enseñarle la particular manera de equilibrar los componentes y la especial manera de destilación a Jack, sino un hombre llamado Nearest Green, esclavo de Call, quien después de que en 1865 se aboliera la esclavitud en estado unidos, Green continúo trabajando junto a Daniel y hasta el día de hoy hay descendientes de Green trabajando en la empresa.

En la historia podemos encontrar numerosos casos similares a la historia de Naerest Green, donde un tercero se adueña de un invento, método u obra logrando no solo redito monetario sino como es en este caso reconocimiento mundial.

Este caso nos lleva a la reflexión de la importancia que tiene la protección de toda obra u invento ya que además de permitirle a sus autores obtener un beneficio económico por su uso, reproducción, distribución, etc estos derechos son irrenunciables, no negociables y tendrán que ser respetables en todo momento dado a que el autor y la obra están directamente relacionados, ya que queda impregnada la personalidad de este en sus creaciones, durante toda la vida del autor incluso hasta 70 años después de su muerte.

Particularmente en Argentina estos derechos se encuentran protegidos en la ley Ley 11723 – Régimen Legal de la Propiedad Intelectual y en los tratados internacionales Tratado de la Unión de Berna, firmado en 1886, los Tratados de la OMPI de 20 de diciembre de 1996.

(*) Agente de la Propiedad Industrial. (**) Abogada.