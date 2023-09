Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Pasaron las PASO y entre los distintos análisis que se han hecho de las elecciones (de éstas y de todas las anteriores) hay uno en el que la mayoría coincide: una gran parte de la ciudadanía está molesta y/o descree del modo de funcionamiento del sistema.

Los síntomas son múltiples: menor participación en el acto eleccionario, la cantidad de votos nulos o en blanco, y el aumento llamativo del voto a candidatos sin antecedentes dentro de la política o con un discurso opuesto a las prácticas que desde hace años vienen dominando el funcionamiento de la política y el Estado. El cénit de esto último es que en Chubut hubo un candidato a intendente o jefe comunal de un pueblo que, siendo lista única, ¡perdió las elecciones contra los votos en blanco!

Muchas son las razones que convergen para que esto ocurra: por un lado, se trata de un proceso eleccionario largo y complicado, enmarcado en una realidad social y política más que complicada. La situación económica, la inseguridad, la violencia urbana, son -entre otros- problemas que golpean fuertemente y no encuentran respuesta en nuestros políticos. Por otro lado, tenemos algunos políticos que parecen estar totalmente alejados de la gente, actuando con base en indicaciones o comportamientos sugeridos por asesores de imagen, publicistas o encuestadores, entre otras variables.

No muchos, en la clase política, parecen acusar recibo de tales signos. El mostrarse “políticamente correctos” con base en encuestas o focus groups en lugar de buscar ser efectivamente creíble sigue gozando de buena salud.

Junto con todo ello, vemos que pululan partidos y candidatos, en muchos casos ignotos, que aparecen en los medios postulándose a distintos cargos, sabiendo claramente de sus nulas posibilidades electorales. Al respecto, la jueza electoral nacional de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, por acta número 27 del 5 de agosto del 2023, dio de baja varias listas de distintos distritos electorales por no cumplir con los requisitos legales previstos: “Tan grande ha sido esta proliferación de listas electorales, que resulta llamativa la cantidad de precandidatos propuestos por agrupaciones políticas que no registran antecedentes de tener un caudal de votos que lo justifique, y que no cuentan con referentes de conocimiento masivo como para explicar la existencia real de una competencia interna, lo que ha motivado su repercusión en los medios de comunicación masiva, que se han hecho eco de esta novedosa y masiva voluntad de postular precandidatos”.

Está claro que el derecho a participar y a ser elegido es uno de los derechos que definen a los sistemas democráticos. Sin embargo, en muchos casos da la sensación de que quienes se presentan no lo hacen con el ánimo de ejercer este derecho sino que subyacen otras intenciones.

Hay quienes dicen que se trata de una mera cuestión económica, recordando que para las PASO el Estado Nacional ha destinado 650 millones de pesos a los partidos políticos, monto destinado a las campañas, de los que se asignan 50% de forma equitativa entre todas las fuerzas, y el otro 50% en forma proporcional a la cantidad de votos que hubieran obtenido en las últimas elecciones presidenciales del 2019. Un gran negocio, aseveran estas fuentes.

Asimismo, tampoco ayuda a favorecer la concurrencia el hecho de que la gente se vea expuesta a largas colas por caprichos de cabotaje como fue la Boleta Única Electrónica en la ciudad de Buenos Aires, en que debía votarse de distinto modo por dos sistemas diferentes. Mayor complicación imposible.

Al respecto, la jueza electoral de ese distrito dejó sin efecto el acuerdo con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires para el uso de la urna electrónica para las próximas elecciones, entendiendo que se debía “reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas, y diseñando un sistema pensado en facilitar a las personas el ejercicio del derecho al sufragio y así conseguirán, seguramente, una opción que funcione”. En un comunicado de fecha 18 de agosto pasado el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad, tras considerar que “la Boleta Única Electrónica es un instrumento válido y ha mostrado sobrados beneficios en las elecciones PASO del 13 de agosto”, expresó que luego de la decisión de la Justicia “se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema”. Que sus dos principales impulsores, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Losteau hayan perdido en el comicio puede tener algo que ver. O no, y por una vez han pasado más las múltiples quejas de la gente.

Como puede verse, también es mucho lo queda por hacer en esta democracia nuestra, para mejorar la oferta electoral y simplificar el modo de votar. Porque los problemas de la democracia sólo se solucionan con más democracia. Lo que en lo que nos ocupa es igual a decir: poner la elección al servicio de la voluntad ciudadana más transparente, no para aprovechamiento de algunos, por las razones que fueran.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales