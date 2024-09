La necesidad de prevenir racionalmente los incendios

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

Como todos los años, esta época es pródiga en incendios en la zona rural de Córdoba, particularmente destructivos. Todos nos conmovemos ante ello y valoramos la titánica tarea que realizan los bomberos para apagarlos, a la espera de que la naturaleza nos dé una mano y mande alguna lluviecita que permita extinguirlos y traer un poco de humedad a nuestro tan seco suelo.

Así como se reiteran los incendios, las opiniones generalizadas sobre qué hacer con los mismos se suceden de igual forma. Hace unos años corrió el rumor que los incendios eran generados por empresas dedicada a las operaciones inmobiliarias, que buscaban destruir la tierra para bajarle el precio y así comprarlas “por dos pesos” y concretar sus negocios.

Como esa, muchas versiones se comentan, algunas más serias que otras. Frente a tantas cosas que se dicen, nosotros, como es nuestra costumbre, recurrimos a quienes son especialistas en el tema, para acercarnos a una respuesta seria respecto del tema.

Precisamente, días atrás salió una nota en La Voz del Interior, a Pedro Jaureguiberry, quien es especialista en “ecología del fuego”, investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), que depende del Conicet y de la UNC.

De su más que interesante reportaje, rescatamos lo que respondió a la pregunta sobre qué podría hacerse con los incendios. Precisamente al respecto dijo: “Primero hay que entender que el fuego estará presente. Pensar que se puede erradicar no es realista” (…) “El problema es saber cómo manejar el fuego, cómo convivir, que no sea un riesgo”. Luego reconoció que la mayoría de los casos son producidos por el comportamiento humano, de allí que “un punto clave es mejorar la prevención y para eso sería vital saber mucho más sobre las causas de inicio. Si sabemos cómo empiezan, podemos acertar más en las medidas a tomar. Si, por ejemplo, supiéramos qué porcentaje ocurre por fallas de líneas eléctricas, o por quema intencional para rebrote de pasturas para ganado, o por quema de basura, por cada una se podrían tomar medidas específicas. Hay basurales que son fuente de fuego, hay gente que hace asado donde no debe o que tira brasas sin apagar, hay pirómanos que prenden, hay muchas causas”.

Además de instar a que se sepan y analicen estadísticamente las causas de los incendios, planteó la necesidad de aumentar el control y la planificación “respecto de dónde se instalan viviendas o emprendimientos, porque se ha ido construyendo con un patrón bastante desordenado y eso dificulta mucho”. Esta falta de una correcta y racional urbanización constituye “(…) más fuentes posibles de inicio y muchas más complicaciones para apagarlos”. Agregó asimismo: “Debería pensarse en líneas o contornos que marquen límites de perímetros para que el fuego no avance tan fácil. Cada casa en zona de riesgo debería saber el riesgo que asume, para evitarlo. Debe haber más planificación y ordenamiento en todo eso”.

Como dijimos, la nota es más extensa y profunda. Rescatamos aquí estos párrafos porque creemos que indican adecuadamente el camino para evitar tales siniestros, que seguiremos sufriendo y que, en tanto más pronto aprendamos a convivir con el fenómeno, mejor respuesta podremos dar. Porque esa convivencia no puede ser ni sobre la base de la rendición ni de la lucha permanente o los ruegos por lluvias. Debe haber estudios y medidas, en distintos niveles, que permitan, además de prevenir los incendios, amortiguar fuertemente su poder de daño. Una solución que, si bien no es fácil, es la más inteligente. La más acorde, a nuestro rasgo principal como especie: estar dotados de raciocinio.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales