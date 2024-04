La inteligencia artificial es la máquina de escribir actualizada

Por Matías Altamira (*)

Los distintos sistemas de inteligencia artificial fueron la vedette de las conferencias sin importar la temática que trataran, en la Web Summit Rio 2024.

La conferencia Web Summit Rio de Janeiro 2024 se desarrolló la semana pasada en el predio RioCentro de Barra de Tijuca y -según sus organizadores- fue un acontecimiento sin precedentes en Río de Janeiro, con la participación de 34.397 asistentes de 102 países, entre los que estuvo quien escribe, con la activa participación de 1.066 empresas emergentes, 499 inversores y 175 socios auspiciantes del evento.

Las mujeres tuvieron su rol destacado al establecer un nuevo hito por la mayor proporción (45%) de startups fundadas por mujeres en cualquier evento Web Summit; además, 47,5% de los asistentes y 39% de los ponentes de Web Summit Rio estuvieron compuestos por mujeres.

Los principales oradores del mundo de los negocios y la sociedad civil dijeron “presente” en este evento de tres días, incluyendo el CEO de TBD, Mike Brock; la presidente de Ripple, Mónica Long; el fundador y director de Canal KondZilla; el artista ganador del Grammy Gilberto Gil; la influencer y empresaria Bianca Andrade; el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo da Costa Paes; el CEO de Grindr, George Arison; la directora de impacto de IBM, Justina Nixon-Saintil; y el director de tecnología de Nubank, Vitor Olivier, para compartir sus ideas sobre hacia dónde va el mundo de la tecnología.

Más de 30.000 asistentes sumados a la multitud de voluntarios, organizadores, seguridad y demás, durante estos tres días había tanto movimiento de ideas en personas que el ambiente explotaba de vinculaciones, experiencias, consejos genuinos, charlas iluminadoras, propuestas disruptivas, entre tantas otras calificaciones positivas. Fue como ir a la feria de Artesanías en Feriar, pero con temática tecnológica.

En cada uno de los seis pabellones había charlas simultáneas dispuestas por los organizadores, más charlas para grupos más pequeños dispuestas por los expositores dentro de sus stands, así que el murmullo era constante. En todas estas conferencias siempre la vedette fue la inteligencia artificial, que -aunque cada expositor tenía su particular orientación- siempre lograba integrarse para desafiar la actualidad.

En una de las tantas conferencias a las que asistí -la mayoría era de 20 minutos- el moderador le preguntó al representante de un fondo de inversión si sumaba que el emprendedor aclarara que en su proyecto estaba potenciado por inteligencia artificial, a lo que respondió que él veía la inteligencia artificial como una herramienta más, que claramente si el supuesto emprendedor quería ser exitoso no podía obviar utilizar la inteligencia artificial, porque es la herramienta del momento, así como fue el almacenamiento en la nube. Luego recomendó que no había que fanatizarse con la inteligencia artificial sino que conocerla en detalle para poder aplicarla de la manera más eficiente al propio negocio. Es decir, cada comerciante, empresario o industrial es experto en su actividad, por lo que si entiende la dinámica de la inteligencia artificial en general, será la persona más idónea para definir de cuál manera la inteligencia artificial potenciará su actividad.

Varios años atrás la máquina de escribir revolucionó la industria, cualquier industria, porque en su área de administración y en varios sectores más fue indiscutido que se debía comprar una para agilizar las gestiones de ventas, cobros, pagos, entre tantos otros.

Hoy la inteligencia artificial es esa máquina de escribir que es indispensable que cada comercio, actividad e industria incorpore a sus procesos, porque quien no lo haga, no avanzará, y al no avanzar, no es que se mantenga sino que retrocederá, hasta llegar al último vagón del tren y caer.

(*) Abogado. Especialista en derecho informático