Abogadas literarias

Por Luis R. Carranza Torres

Fue en nuestro país, en el año 2013 cuando, venido con motivo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para presentar su novela El Tango de la Guardia Vieja, Arturo Pérez-Reverte expresó que, en las letras de nuestro tiempo, son los personajes femeninos los que llevan la antorcha. Las historias de hoy ya no tratan de héroes sino de heroínas: “El hombre vivió siglos, está exprimido como limón de paella, no queda nada. Pero en la mujer hay un aspecto muy interesante. Madame Bovary o Anna Karenina ya no existen, y al mismo tiempo no han dejado de ser lo que eran. Ahora la mujer trabaja, se enfrenta a la vida, compite con los hombres, tiene un nuevo desafío vital al que hacer frente, pero al mismo tiempo no ha dejado de ser lo que ha sido hasta ahora. Es la mujer del futuro y no ha dejado de ser la mujer del pasado, y eso las somete a una presión complejísima, violentísima”.

En tal sentido afirmó: “Este nuevo escenario femenino da conflictos nuevos, personajes que no existían. Está dando lugar incluso a una nueva ética femenina. Es la mujer la que puede aportar en este momento más novedad en la literatura. Es el personaje más prometedor, más apasionante”. Es por ello que entiende que “la mujer es el único héroe posible del siglo XXI”, hablando en términos de literatura.

Las historias que la profesión legal depara en la ficción no escapan a eso. Existen muy buenas obras en el ramo que tienen a ese tipo de mujer como protagonista. Inteligentes, independientes, con carácter, razonablemente seductoras, aunque alejada tanto del estereotipo de la femme fatale, tanto como de la damisela en apuros que debe ser rescatada. También, llevando a cuestas las ansias y problemas propios de la época.

Uno de los mejores creadores de letrados de ficción en nuestro país, a mi entender, es Alfredo Abarca. Un referente del derecho aduanero en nuestro país, y también de las novelas de drama legal, muchas de ellas pensadas bajo la ducha. “Es curioso el efecto del agua, pero se me puede llegar a ocurrir las cosas más inverosímiles y disparatadas. Las grandes ideas se me ocurren debajo de la ducha”, comentó alguna vez. Sin embargo, a su personaje de mayor éxito, la abogada Mercedes Lascano, protagonista de Expediente reservado y La abogada la concibió un día que estaba en un café cerca de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, haciendo tiempo para ir a ver un expediente, y vio cruzar la plaza Lavalle a una mujer, una abogada por la vestimenta, por el tipo de portafolio. Era hermosa, pero lo asombró su cara de terror al dirigirse a Tribunales.

Su personaje es una letrada que a los 43 años ha logrado todo lo soñable en la profesión, incluso ser la única socia mujer en un estudio de primer nivel. Sin embargo, ese éxito profesional no se compadece con su árida y casi nula vida profesional y afectiva.

No por nada en ese mismo bar es donde quien esto escribe situó para su novela Secretos en juicio las reuniones entre Cecilia Ozzolli y Agustina Ríos, ficticias abogadas compañeras en el estudio del genial estricto y misterioso abogado Armando Ozzolli con una relación de amor-odio difícil de definir y un secreto poco confesable que las une, que luego se continuaría en Secretos de un ausente. Fue una suerte de homenaje, sólo para entendidos del género, a la creatividad de Alfredo.

Como no hay dos sin tres, reincidí en tal tipología de personajes con Julia Rivero en Palabras silenciadas, una de las primeras abogadas recibidas en nuestra universidad nacional, en la rígida Córdoba de la década de 1920, implicada junto a su particular pareja en investigar una serie de extraños homicidios en la que cada vez más se convierte en destinataria involuntaria de una extraña venganza.

Eduardo Sacheri, en su primera novela La pregunta de sus ojos, dio forma en su personaje de Irene Menéndez Hastings, quien luego sería interpretada por Soledad Villamil en la película de Sebastián Campanella El secreto de tus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2010, es una mujer actual con el problema de lidiar entre el éxito profesional en tribunales y las cuestiones propias de su vida personal.

La última de estas letradas de ficción es Aleida San Martín, personaje letrado que surgió de la pluma de la también abogada Florencia Laura Ghio, secretaria federal de Cámara y especialista en derecho penal y en violencia familiar. Es su tercer libro, luego de la novela El Ciudadano, de 2016, y Amor Ciego y otros cuentos, de 2017.

Aleida, en palabras de su autora “es una abogada que eligió su profesión en una búsqueda de justicia para su propia vida, porque viene de una historia familiar muy dramática en el pueblo de Colonia Sarmiento, Chubut, del que huyó para lograr iniciar una vida libre de violencia. Quizás por eso, la convocan todas las causas justas que se le cruzan, porque ella sabe lo que es estar en el infierno y no quiere que nadie más esté allí”.

Abrumada por la cotidianeidad de un trabajo que no la satisface y padeciendo violencia institucional, lidia con su adicción al juego, no ha sido buena en elegir parejas, y a sus 40 años tiene una vida solitaria e insatisfecha. Pero un giro del destino la llevará a volver a lo que más sabe: defender causas difíciles pero valederas, casos perdidos a los que logra sacar adelante dándolo todo, como en sus mejores tiempos. Algo que también le traerá más de un cambio en su vida.

Como puede verse, los personajes femeninos también “reinan” en el thriller legal del siglo XXI y en nuestro país. Una suerte de novísima proyección de esa idea de justicia que siempre ha sido representada, en todos los tiempos desde la antigua Grecia, con forma de mujer.