Talleres, con los mejores números de su historia

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres realizó el sábado pasado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, la Asamblea social donde se aprobó la memoria y el balance 2023 del club, evento que fue transmitido por todos los canales oficiales de la institución y contó con la presencia de socios. Allí se expusieron los principales indicadores que muestran orden administrativo, equilibrio económico, superávit, inversión, sustentabilidad y crecimiento patrimonial de la entidad deportiva. Se presentó además el presupuesto 2024 y el presidente del club, Andrés Fassi, expuso sobre el superávit económico del ejercicio cerrado.

El balance de la entidad reveló ingresos anuales por $21.608 millones; ingresos por transferencias por $8.007 millones y gastos por el plantel profesional por $13.440 millones, arrojando un superávit operativo de $4.084 millones. Se trata de su décimo balance consecutivo positivo, pero con el mayor superávit de la historia del club.

La entidad cuenta con 70.000 socios activos y el plan de trabajo 2024 es llegar a 85.000 antes de octubre.

“La inversión superó el 50% del total de nuestros ingresos, que es la tasa porcentual más alta desde la recuperación de la normalización institucional del club”, detallaron las autoridades.

Según los cálculos de Talleres, “la Inversión total alcanza un valor acumulado a diciembre de 2023 de 51.847 millones de pesos, financiada totalmente con superávit financiero”. Luego de la exposición de números, Fassi tomó la palabra y confesó que “el plantel de Talleres es el tercero más caro del fútbol argentino y eso alimenta la posibilidad del protagonismo deportivo y de la sustentabilidad”.

Durante 2023 Talleres realizó 36 ventas de jugadores, de las cuales 17 fueron al extranjero. En este marco, el titular del club adelantó que van a “avanzar con la construcción de una de las Ciudades Deportivas más importantes de América”.

“Un equipo de Europa no tiene un Centro de Alto Rendimiento para 300 chicos. No lo tiene Real Madrid, no lo tiene Barcelona, no lo tiene Tottenham, no lo tiene Manchester City”, ponderó.

Por último, el Presidente albiazul concluyó: “Somos más de dos millones de hinchas, necesitamos tener 150 mil socios. Tenemos que transferir a esos dos millones de hinchas que significan el Aguante Talleres”.