Concesionaria presentó el nuevo SUV C3 Aircross 

Familia Parra, empresa que comercializa vehículos 0 km y usados en Córdoba y San Luis; motos y movilidad sustentable, presentó el nuevo modelo de Citroën: Nuevo SUV C3 Aircross, en un evento para clientes y prensa especializada que se enmarca también en las acciones por los festejos de los veinte años como concesionario oficial Citroën en Córdoba.

La nueva unidad, que se lanzó bajo el lema “For everyone, like no one” (Para cada uno, como ninguno otro) y se caracterizada por su versatilidad, accesibilidad y confort, se comercializó de manera exclusiva en preventa y ya se entregaron dos vehículos.

El nuevo modelo se ofrece con siete niveles de equipamiento, dos con opción de tres filas de asientos lo que permite ubicar siete plazas; y se destaca por su diseño disruptivo, paragolpes delantero prominente y elementos pintados en negro brillante, luces diurnas en LED que se conectan con los cromados de la grilla central, guardabarros ensanchados con molduras protectoras, puertas amplias con apliques de protección en plástico negro, llantas de 17″, grandes luces traseras, entre otros.

La cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, barras de techo, espejos retrovisores exteriores eléctricos, apertura a distancia, panel de instrumentos digital de 7′’, sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10″, volante multifunción, hasta cinco puertos USB, levanta vidrios eléctricos y aire acondicionado son algunas de las características del interior.

La unidad, que tiene entrega inmediata, se puede adquirir a través con financiación a través de PSA Finance con tasa del 0% a 12 meses con un monto máximo de $5.000.000 para compra convencional. Y para planes de ahorro, Familia Parra lanzó una bonificación de $500.000 si se retira el auto desde la cuota 1 a la 11 inclusive y de $1.000.000 si se retira desde la cuota 12 en adelante; con el plus de polarizado y tanque lleno en ambos casos.

“Es un vehículo distinto, pensado para la familia, con opciones interesantes de financiación. Combina distinción, confort y calidad”, afirmó Sebastián Parra, en tanto que destacó que “este lanzamiento coincide con el inicio de los 20 años como concesionario oficial Citroën en Córdoba, que se acompaña con un primer cuatrimestre del año en que lideramos las ventas de la marca francesa en Córdoba capital y en la provincia”.