Grupo Proaco anunció un plan de desarrollo para los próximos cuatro años de Docta que incluye la inauguración del colegio J.F. Nash, el centro comercial 11:11, un complejo deportivo y una reserva natural con un sistema de senderos sustentables. Además, la desarrollista incorporará dentro de la urbanización ubicada en la ruta a Carlos Paz, un barrio con nuevas propuestas de lotes y su tercer housing que será construído dentro de la urbanización.

En este marco Proaco tiene proyectados para 2026, una inversión total de u$s 500.000.000, la entrega de más de 5.600 lotes, más de 7.000 unidades construidas, más de 3.500 familias viviendo, más de 30 plazas totalmente equipadas y el empleo de más de 10.000 operarios.

El anuncio se llevó a cabo el jueves pasado en un “sunset” sobre el rooftop del edificio más alto del predio para presentar la actualidad de la urbanización y anunciar las novedades más importantes.

“El plan Docta 2026 tiene como objetivo que la urbanización sea una ciudad de 15 minutos con 10.000 habitantes. Este concepto urbano plantea la necesidad de que las grandes urbes tengan acceso cercano a la mayoría de los servicios, pudiendo realizar tareas diarias en poco tiempo y distancia”, adelantó Lucas Salim, CEO y fundador de Proaco.

En la presentación Salim adelantó la incorporación a la urbanización del colegio JF Nash, un proyecto educativo laico con capacidad total para unos mil alumnos de nivel inicial, primario y secundario, de la mano de una institución privada con orientación a la innovación y tecnología. Actualmente se está trabajando en el proceso de habilitaciones y el objetivo es comenzar con el nivel inicial en el ciclo lectivo de 2025.

Otra de las apuestas de la desarrollista será la apertura del primer centro comercial de Docta llamado “11:11” (Once Once) bajo el formato de Street Mall. El proyecto diseñado por Estudio Montevideo, contará con 33 locales comerciales, 41 oficinas y 150 cocheras, se estima una inversión de u$s 5.620.000.

Además se anunció la llegada del Complejo Deportivo Docta, un espacio que prevé la instalación de seis canchas de fútbol, cuatro canchas de paddle, una pileta de natación semiolímpica, tres quinchos, un gimnasio de 500 m2 y estacionamiento privado. A esta propuesta se le suma una reserva natural con un sistema de 15 km de senderos sustentables inclusivo, homologado internacionalmente, para la práctica de running y ciclismo amateur como profesional.

Lanzamientos inmobiliarios

Dentro del distrito Docta Parque, se lanzó un nuevo barrio que cuenta con 189 lotes con terrenos de 250, 300 y 400 metros cuadrados y son aptos para dúplex. También incluye dos macrolotes de 3.000 m2, planeados para uso comercial o residencial. Estas grandes parcelas también forman parte del plan “Socios Tierra de Proaco” dirigido a constructores y desarrolladores con esquemas contractuales hechos a medida.

Por otro lado, a los anuncios se sumó una nueva propuesta habitacional con Housing Avenida, un complejo residencial de 66 unidades de dos dormitorios con pileta y SUM propio, realizado íntegramente por el estudio de arquitectura ZAP que también diseñó el master plan de Docta.

Vale destacar que la compañía suma 24 emprendimientos desarrollados y más de 130 mil metros cuadrados construidos. Actualmente se encuentra en proyectos de Tierra por 6 millones de metros cuadrados y 250 mil metros de construcción.