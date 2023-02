Las reservas están cerca del 90%, por lo que se espera que la provincia este colmada de turistas, así como también una infinidad de actividades para atraer a los visitantes durante el próximo feriado extra largo

La provincia de Córdoba se prepara para recibir al turismo con una agenda colmada de eventos y altos niveles de reserva que prometen un fin de semana de mucho movimiento.

De acuerdo a lo relevado en las distintas secretarias de turismo de la provincia, la demanda de alojamiento viene creciendo sostenidamente y, en muchos casos hay turistas que llegan sin alojamiento reservado.

Según lo relevado e informado por los responsables de turismo de los destinos, son muchas localidades serranas que ya tienen confirmaciones por arriba del 90%, y algunas aseguran rozar el 100 % para los días vinculados a la celebración de Carnaval.

En el Valle de Punilla, zona que posee el 45% de las plazas de toda la provincia, la ciudad de Villa Carlos Paz tiene reservas por el 85%, en tanto Villa Giardino y La Falda llegan al 90% de sus plazas reservadas y Cosquín tiene ya el 100% de reservas.

Por su parte, la zona del Valle de Calamuchita muestra altos niveles de reservas para el próximo fin de semana de carnaval; Villa General Belgrano tiene un 86% de reservas, Santa Rosa de Calamuchita un 90%, Villa Rumipal un 83% y Villa Yacanto tiene reservas por el total de sus plazas.

En Sierras Chicas, Rio Ceballos tiene un 73% de reservas, mientras que en el Valle de Traslasierra, su ciudad emblemática, Mina Clavero tiene reservadas el 82 % de sus plazas y Nono registra reservas 80% y Villa Cura Brochero el 70%.

En la zona de Paravachasca, la ciudad de Alta Gracia supera 85%, La Serranita registra el 60% y Potrero de Garay un 95%. En el Noreste la ciudad de Miramar registra reservas por el 95% con derivación a localidades vecinas.

Fiestas y murgas

Vale destacar que los carnavales en la provincia se celebrarán con muchas fiestas a lo largo y a lo ancho de su territorio. Corsos, comparsas, batucadas, gastronomía regional, shows en vivo, disfraces y mucho color se sumarán, una vez más, a la posibilidad de recorrer los valles turísticos de Córdoba y su ciudad capital. En las distintas regiones, los destinos trabajan puliendo detalles para ofrecer al turista las mejores propuestas para este verano.

Esta es la cartelera de carnavales que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en las diferentes localidades de la provincia de Córdoba:

17 de febrero, Carnavales en La Puerta

17 y 18 de febrero, Carnavales 2023 en Pozo del Molle

17 y 18 de febrero, Carnavales de la Familia en Sinsacate

18 y 19 de febrero, Carnavales 2023 en Tanti

18 y 19 de febrero, Carnavales en Monte Maíz

18 y 19 de febrero, Carnavales del Río en Santa Rosa de Calamuchita

18 y 19 de febrero, Carnaval en San Agustín

19 de febrero, Carnavales en Huerta Grande

19 de febrero, Carnavales en San Javier

19 y 20 de febrero, Carnavales en Arroyito

20 y 21 de febrero, Carnavales en Villa de Soto

24 al 26 de febrero, Carnavales Cruz Alta 2023 en Cruz Alta

25 de febrero, Carnavales en Piquillín

Fin de semana largo en la ciudad de Córdoba

Del 18 al 21 de febrero, la capital cordobesa se prepara para vivir uno de los grandes momentos turísticos del año. Desde la Municipalidad se ofrecerá una multiplicidad de propuestas destacadas en materia de visitas guiadas, espectáculos y gastronomía, las cuales se complementarán con las tradicionales comparsas barriales y festejos masivos.

Según datos aportados por el Observatorio Turístico municipal, los establecimientos hoteleros ya cuentan con un 66% de reservas para los próximos días. Este panorama se suma a la marca de ocupación (65%) registrada durante la semana anterior del 6 al 12 de febrero.

De esta manera, la ciudad continúa con un buen movimiento turístico, promovido por la realización de grandes eventos deportivos y culturales, como el Córdoba Open, el Cosquín Rock y el Campeonato Súper Rugby Américas.

En materia de espectáculos, la grilla ofrece obras con tintes de humor, magia y música. “El oficio más hermoso del mundo”, de Alejandro Orlando, “Sexo a gusto”, con La Bicho, “Tranqui Piola”, con Camilo Nicolás“, “Los Tutores”, “Madame Tango, una historia de amor”, “Giganta – Modo Verano”, “Los iluminados” y la Ópera Buffa “El Barbero de Sevilla” que tendrá su última función este jueves son algunas de las obras que engalanan la grilla teatral.

Además, de jueves a sábados, la Municipalidad ofrece una nutrida agenda de visitas guiadas gratuitas, que invitan a descubrir los rincones y secretos escondidos en el patrimonio de la ciudad. Excelentes vistas panorámicas y recorridos por la “Córdoba Subterránea” son algunas de las propuestas para esta temporada estival. Otras de las novedades serán los recorridos guiados, destacados por sus temáticas enfocadas en la sostenibilidad, accesibilidad, la inclusión y los rasgos identitarios de la ciudad.

Los días 19 y 20 de febrero la ciudad se preparará para vivir una experiencia casi novelesca e imperdible que llevará a los asistentes a visitar los edificios emblemáticos, los cuales serán el puntapié para hilvanar los relatos de amores imposibles, no correspondidos y otros tantos desdichados. Una propuesta que rescata el patrimonio intangible de nuestra ciudad a través de las historias de amor que quedaron atrapadas en las calles.

En consonancia con el feriado de Carnaval y justo cuando los barrios cordobeses se llenan de festejos populares (este fin de semana comienzan los Carnavales comunitarios 2023), las calles de Güemes suman una fiesta multicultural con dos fechas.

El Carnaval de Jazz será el lunes 20, con una invitación a disfrutar del desfile y shows musicales en un escenario instalado en la Supermanzana Intendencia. El desfile comenzará a las 19 en calle Belgrano, desde el Centro Cultural Casa de Pepino y en dirección a la Plaza de la Intendencia. Atravesará la intersección de Bv. San Juan y Cañada para tomar luego Duarte Quirós a la izquierda y subir hasta Plaza de la Intendencia y llegar al escenario alrededor de las 20.30. A partir de ahí, ya sobre las tablas, músicas, músicos, bailarinas y bailarines, compartirán con la caravana y público el toque de llegada y baile grupal. A las 21.10 actuará la Small Jazz Band, reconocida formación local de jazz tradicional, con intervenciones de danza en el escenario. Y a modo de cierre, desde las 22 horas se convidará un anticipo de la propuesta del martes con actuación de Rhythm Gambler’s.

Este festejo apunta a recrear el espíritu del tradicional Mardi Gras, característico carnaval que se celebra en Nueva Orleans (EE.UU.). El nombre es una expresión francesa, que se traduce directamente como “martes lardero, graso o fofo” —semejante al jueves lardero español—, pero se denomina tradicionalmente como “Martes de Carnaval”. El Mardi Gras se celebra el día antes del Miércoles de Ceniza, concretándose en un desfile con música de jazz. El llamado hace referencia al último día para disfrutar de los placeres culinarios y musicales en sociedad, antes de la época de abstinencia que marca el inicio de la Cuaresma y Semana Santa.

La segunda fecha será para el Festival de Jazz, Blues y Rockabilly , el martes 21 de febrero, que ofrecerá distintas expresiones del jazz, blues y rockabilly mestizando estilos y culturas para compartir en el espacio público. Será en el escenario de Supermanzana Intendencia, desde las 19. Serán de la partida Ginger Hearts, The Last Train y Small Jazz Band, con intervenciones musicales permanentes de Blue Velvet Quartet y danza espontánea de Swing City que convidará a las personas a sumarse. Ginger Hearts se presentará a las 19:45, la Small a las 20.30 y The Last Train, 21.20.