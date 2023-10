JXC Córdoba resolvió “respetar libre elección» de cara al balotaje

La coalición Juntos por el Cambio de Córdoba (JxC) resolvió hoy que para el balotaje del 19 de noviembre, que disputarán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) hay que “respetar la libre elección de los argentinos”, porque “son los únicos dueños de los votos, ni un dirigente ni un partido”.

“Vamos a respetar la libre elección de los argentinos. No vamos a caer en el error de pensar que podemos decirle a la gente a quién votar. Los argentinos son los únicos dueños de los votos, ni un dirigente ni un partido”, indicó la coalición cordobesa en un comunicado de prensa difundido hoy.

JxC Córdoba está integrado por la Unión Cívica Radical (UCR; Propuesta Republicana (PRO); Frente Cívico de Córdoba (FCC); Coalición Cívica – ARI; Primero La Gente y Encuentro Republicano Federal.

En el comunicado, los dirigentes cordobeses realizaron una autocrítica: “Sufrimos una derrota de la que tenemos mucho que aprender. El no escuchar a la gente y discutir entre nosotros ferozmente es lo que nos trajo hasta acá».

“Este resultado nos exige reflexionar y volver a escuchar a quienes representamos, uno de los valores fundamentales de nuestra coalición”, destaca el documento y agrega que “la gente nos puso en un lugar de oposición que no solo tenemos que respetar sino también representar y hacer valer”.

Al respecto añade que desde JxC tienen «la enorme responsabilidad de cuidar el espacio y defender a las millones de personas» que los eligieron.

“Vamos a trabajar para sostener Juntos por el Cambio y ser una oposición sólida y fuerte frente al gobierno de cualquiera de estas dos fuerzas”, sostiene el pronunciamiento y señala que para eso cuentan con «un gran equipo y con la fuerza de intendentes y legisladores».

Señalan que también cuentan con los gobernadores, diputados y senadores que «en todo el país representan la visión, los ideales y los valores de Juntos por el Cambio, convencidos de que es lo que va a necesitar la Argentina en los próximos años».

En las elecciones nacionales del pasado domingo, en la categoría para presidente y vice, La Libertad Avanza se impuso con el 33,54%, luego se ubicaron ‘Hacemos por Nuestro País’ (HxNP) con el 29,01, en tanto JxC se posicionó en tercer lugar con 22,62%, Unión por la Patria 13,42% y quinto lugar el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad con el 1,38%.