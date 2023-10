«El radical que vote por Milei traiciona el legado de Alfonsín», dijo Morales

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, reiteró hoy la posición de neutralidad de su partido ante el balotaje del próximo 19 de noviembre y advirtió que «el radical que vote» por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «está traicionando el legado» de Raúl Alfonsín.

Morales, en diálogo con radio La Red, y en la jornada en la que se cumplen 40 años de la votación que consagró a Alfonsín presidente, afirmó también que hará «todo lo posible para que no gane Milei», al que calificó como «un riesgo para la democracia».

«El radical que vote a Milei está traicionando el legado de Alfonsín», dijo el gobernador jujeño, y agregó al respecto que «puede haber radicales que traicionen el legado de Alfonsín, pero no va a ser la UCR la que se preste a un salto al vacío».

Sobre Milei, quien fue respaldado tanto por Mauricio Macri como por Patricia Bullrich rumbo a la segunda vuelta, indicó que «los fundamentalismos han tenido distintos disfraces».

«En la década del 30′ y el 40′ se disfrazaron de nacionalsocialismo; hoy el fundamentalismo está disfrazado de libertario», reseñó.

Morales también insistió en sus cuestionamientos a Macri al sostener que tiene «una ambición desmedida de poder» y que «se ha transformado en el jefe de campaña de Milei».

Sobre un posible Gobierno del candidato libertario, subrayó que implicaría «una opción de riesgo para la democracia» y remarcó que Milei «niega el Holocausto, la dictadura, plantea la venta de órganos y la privatización de la salud y la educación pública».

Al ser consultado sobre a quién votará, Morales afirmó: «Vamos a ver cómo va la situación, no voy a adelantar», aunque argumentó que «tampoco tenemos nada que ver con el kirchnerismo».

Sobre el respaldo de Patricia Bullrich hacia Milei, reiteró que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) tuvo una actitud «indigna» y dijo que «tendrán que explicarle al pueblo argentino qué arreglaron, cómo (Bullrich) el día anterior decía que Milei es un desequilibrado».

En torno al futuro de JxC, expresó que «en lo personal» no puede formar parte de una coalición «donde esté Macri».

«Ahora hay que esperar este proceso que termina el 19 de noviembre, pero después el radicalismo tiene que darse un profundo debate», adelantó.

Morales también consideró que Macri «es un gran mentiroso», y negó que la UCR haya puesto trabas a su gestión al frente de la Casa Rosada.

«Es un gran mentiroso Macri. Nosotros aprobamos (durante su gestión) 292 leyes y las diferencias que tuvimos las hablamos con respeto y siempre trabajamos para fortalecer la figura presidencial», concluyó.

Más temprano, y desde sus redes sociales, Morales había considerado que se asiste actualmente a la «peor versión» de Macri porque -indicó- «miente», «descalifica», y sostuvo que «su problema es la ambición desmedida de poder».

«Desacredita y no se hace cargo de la gran responsabilidad que tiene de poner en riesgo a JxC y negarle a la República Argentina una fuerza opositora coherente».

En este sentido, indicó que el problema del exmandatario y referente de Juntos por el Cambio «es la ambición desmedida de poder» y abundó: «Primero, debilitó y le hizo todo el daño posible a Horacio Rodríguez Larreta. Luego, perjudicó a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. Ahora solo busca protagonismo sosteniendo a Javier Milei, una persona con desequilibrio emocional y propuestas imposibles de implementar, además de negar el Holocausto y la dictadura, lo que pone en riesgo la democracia que logramos para nuestro pueblo».

Además, en un video en el que compiló una serie de titulares de diarios en los que se hacía referencia al respaldo que el candidato presidencial de La Libertad Avanza y diputado nacional Javier Milei brindó a proyectos impulsados por el oficialismo, Morales sostuvo que, «gracias al apoyo de Javier Milei, el kirchnerismo pudo sacar sus grandes iniciativas de campaña, como impuesto a las Ganancias, compre sin IVA y tasa aeroportuaria. Muchos de los miembros del PRO, como Cristian Ritondo, fueron coautores de leyes que beneficiaron al oficialismo».