El titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, estimó hoy que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de arancelar la educación pública «estaría en el orden de 1.500.000 o 2.000.000 de pesos el año» por alumno.

«Como universidad tenemos que decir cosas y hacer mucha docencia en este sentido. Tenemos que decir a los alumnos que se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades. Tenemos que decirles que ese arancel hoy estaría en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos el año»; dijo Coca en una nota publicada en el sitio web de la universidad.

Y agregó: «Es decir que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile».

«Hay que decir que también ha anunciado propuestas de vouchers educativos para la educación primaria y secundaria, que generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores, que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir aquellas propuestas que son muy estrambóticas y peligrosas», advirtió Coca.

En otro orden, consideró que «hay que decirle a aquellas personas que están pensando en jubilarse, que la propuesta es que vuelvan las AFJP. Nosotros ya las tuvimos en Argentina durante la época de Menem, cuando el 30% de lo que se aportaba, eran comisiones para la AFJP y que fracasaron estruendosamente en Chile».

Por otra parte, Coca afirmó que «no están dadas las condiciones» para una dolarización como propone Milei y afirmó: «Este nuevo valor del dólar tiende a equilibrar algunas variables, pero sin duda se va a trasladar a los precios».

Según indicó, Milei «está diciendo que va a pedir un préstamo para dolarizar» y que de no hacerlo «dolarizar implicaría un valor de 10.000 pesos = 1 dólar».

«El cálculo está hecho por (el economista) Emmanuel Álvarez Agis, en función del circulante que hay y si incorporamos depósitos y deuda, el valor del dólar sería de 47.000 pesos. Y si no, endeudarse en más de 50 mil millones, que es lo que ha anunciado que va a hacer», aseveró.

Para el funcionario universitario es necesario que para octubre «cada uno analice esas medidas» porque «es una locura».

«También es una locura querer eliminar el Banco Central, con lo cual no habría garantías para los depósitos. Justamente, los más preocupados por el resultado de estas elecciones, son los empresarios y el sistema bancario, porque esto de dolarizar a cualquier costo es muy peligroso. Hay que pensar muy bien en estos dos meses», concluyó.