UEPC adelantó que no aceptará la oferta del Gobierno

La oferta salarial propuesta por el Gobierno a los docentes de la provincia será evaluada este viernes en la Asamblea Provincial, pero desde UEPC Capital, su secretario general, Franco Boczkowski, adelan que la rechazarán.

En este marco, sostuvo que la oferta no cumple con las necesidades salariales actuales del sector docente. «La propuesta no se acepta, no está a la altura de las necesidades de recuperación salarial que tienen los salarios docentes hoy», dijo.

Además, anticipó que después del receso invernal habrá un paro de 48 horas y acciones para visibilizar el conflicto. «Capital hemos resuelto un plan de lucha inicio luego del receso invernal, con un paro 48 horas el día lunes y martes», indicó.