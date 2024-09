Sturzenegger garantizó flexibilidad de despidos y ratificó el fin de la obra pública

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, garantizó que la reglamentación de la reforma laboral contará con flexibilidad en materia de despidos

y ratificó el fin de la obra pública, al exponer ante empresarios en un almuerzo de la Fundación Mediterránea.

El funcionario nacional brindó detalles de la letra fina que contendrá la instrumentación de la reforma laboral recordando que “hay un artículo en ley bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral”.

En este sentido, dirigiéndose a los empresarios, puntualizó que “en la reglamentación, que espero salga esta semana, a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica”.

Al respecto, precisó que “pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro” ante lo que aclaró que “el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona”.

Asimismo, especificó que si alguna de las partes, ya sea la empresa o el trabajador no convalidan el acuerdo, tienen la potestad de desestimar el Fondo de Cese inspirado en el régimen de la construcción.

A propósito de uno de los principales rubros de la economía, Sturzenegger ratificó la postura del Gobierno de no llevar adelante proyectos de obra pública asegurando que “no vuelve más”, al cuestionar la utilización que se la daba en administraciones anteriores.

En esa línea, manifestó que “había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias”, señalando que “la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político”, ante lo que “hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque, y Javier Milei lo hizo”.

En otro pasaje de su intervención, el ministro defendió el veto a la ley previsional sosteniendo que “no se puede emitir una ley sin ocuparse de los recursos” y afirmando que “la actitud del Congreso fue infantil, la de un chico que le dice al padre ‘comprame esto’ y no se preocupa por cuánto sale”.

Ante eso, consideró que “Milei respondió con una actitud madura”, expresando que “si el congreso quiere gastar, tiene que decir de dónde sale el dinero” y buscando un guiño en el público manifestó: “Ustedes que son empresarios lo entienden, ¿cómo fue que dejamos que en el Congreso se instale algo así?”

Al informar sobre la participación de Sturzenegger en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, desde la cartera nacional detallaron que “durante el encuentro, el ministro destacó la importancia de la reforma laboral que se reglamentará próximamente para aumentar el empleo en el sector privado, la desregulación de los registros automotores y la implementación del régimen de disponibilidad en el Estado”.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Alvear y contó con la presencia el presidente del IERAL y ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y los empresarios Roberto Urquía, de AGD, Sebastián Bagó, del laboratorio homónimo, y Marcelo Figueras, de Laboratorios Richmond, entre otros.