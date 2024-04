Promesa de fondos y apoyo a la ley Bases en la reunión entre Gobierno y gobernadores de JxC

El Gobierno y los gobernadores de Juntos por el Cambio arribaron a un principio de acuerdo (foto), tras la reunión que mantuvieron este jueves en la Casa Rosada, donde se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete Nicolás Posse. Los mandatarios provinciales acudieron con quejas por el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación y para terminar de pulir un paquete fiscal que alivie sus cuentas y que Javier Milei solo piensa habilitar «si se aprueba la ley» ómnibus. «Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos», sostuvo Francos.

Si bien el Presidente no fue de la partida, porque partió a Ushuaia para entrevistarse con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, los gobernadores se retiraron con promesas y optimismo moderado y volvieron a manifestar su respaldo a la sanción de la ley Bases, al paquete fiscal y al Pacto de Mayo que promueve el Ejecutivo.

Los mandatarios reclamaron soluciones para las obras públicas con financiamiento internacional y otras prioritarias, además de un trato más benévolo del Gobierno por sus apoyos. «No pueden tratarnos igual que los que se oponen a todos», se quejó uno de los presentes.

La reunión había sido prevista originalmente para el lunes de la semana pasada, pero el Gobierno decidió reagendarla para que acudieran los cuatro gobernadores radicales que no habían sido invitados en la previa. Los mandatarios provinciales de la ex alianza Cambiemos prefieren negociar sus demandas como un bloque unificado.

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que mantenía a la misma hora una reunión a solas con el ministro de Economía por la deuda de coparticipación que CABA reclama, fue el único ausente y estuvo representado por la vicejefa Clara Muzzio.

El santafesino Maximiliano Pullaro, que por la tarde mantendría un encuentro con Patricia Bullrich para supervisar el operativo de Seguridad en Rosario; el correntino Gustavo Valdés; el chaqueño Leandro Zdero; el entrerriano Rogelio Frigerio y el chubutense Ignacio Torres ya habían hecho públicas sus quejas por las dudas alrededor de la financiación de las cajas jubilatorias de sus provincias.

En lo que va del año no recibieron un peso y un nuevo DNU -que eliminó los artículos del Presupuesto referidos a esas transferencias- generó más dudas, aunque Francos garantizó que los fondos aparecerán y serán transferidos cuando la ANSES termine una auditoría. Los gobernadores no descartaban nuevas acciones ante la Corte Suprema o la Justicia Federal para reclamar por los fondos. El tema se trató en la reunión. «Dijeron que fue un error y les creo. Me parece que va a haber un tirón de orejas», dijo un mandatario provincial.

Fuentes que participaron de la reunión aseguraron que Francos y Posse, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Interior Lisandro Catalán y por el vicejefe de Gabinete José Rolandi– adelantaron a los gobernadores que propondrán un nuevo piso para volver a cobrar el impuesto a las Ganancias. El mínimo no imponible de $1.200.000 no correría más. «Quedaron en estudiar una posible coparticipación del impuesto País», reiteró un gobernador, aunque en el Gobierno rechazan esa iniciativa.

La reversión de la cuarta categoría del impuesto dividía a los gobernadores. En el lote de JxC, solo Torres -como el resto de los mandatarios patagónicos- se opone a la reversión. El Gobierno nunca habilitó la comisión económica que presidiría el secretario de Hacienda Carlos Guberman. En el encuentro de este jueves en la Rosada no hubo delegados de Luis Caputo.

Varios de los ejecutivos de JxC reclaman que el Gobierno habilite obras con financiamiento comprometido con organismos multilaterales o transfiera las prioritarias a las provincias para que puedan empujar financiamiento público-privado. «Se habló de obra pública. El Gobierno quiere llegar al equilibrio fiscal, que se llegó, todos lo celebramos, pero hay que atender obras, como puertos y rutas para generar divisas. Trajimos una propuesta: que Chubut se haga cargo de obras nacionales, como la 3, que está en malas condiciones, y que Nación se comprometa a reconocer esa deuda», señaló Torres. Santa Fe promueve una idea similar.

«Vamos a acompañar la ley bases, esperamos que nos den el texto definitivo», expresó Pullaro antes de entrar. El texto completo y definitivo recién se conocerá la semana que viene cuando el Gobierno lo lleve a la comisión de Legislación General.