El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó en general un proyecto de ordenanza para modificar el Código Electoral Municipal, presentado por el bloque «La Fuerza de la Gente», espacio que lidera Olga Riutort.

La iniciativa de la concejala Gabriela Paulí fue tratada el martes en la comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y contaba con una cláusula que hace referencia a la simultaneidad electoral entre provincia y municipio; y a la eliminación de las candidaturas testimoniales.

De este modo, quedaron prohibidas las dobles candidaturas en el ámbito de la capital provincial.

Fue solo este segundo punto el aprobado en particular, ya que el oficialismo no acompañó el ítem vinculado a la fecha de elecciones. «Me sorprendió, no sé qué pasó con el voto del oficialismo», señaló la edil en declaraciones a la prensa.

«Son los vicios de la política a los que hacía referencia en mis argumentos», indicó.

A su turno, el concejal radical Esteban Bría señaló que «las normas electorales no se modifican en un año electoral», mientras que el oficialista Marcelo Vázquez justificó el no acompañamiento en lo referente al calendario electoral. «No hacía falta», dijo.