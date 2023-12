Milei reafirmó el avance de las reformas y anticipó que habrá más

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno seguirá avanzando con su proyecto de reformas vía DNU y a través del paquete de reformas que el Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso «Les aviso que hay más», dijo el mandatario en declaraciones radiales por la mañana de este jueves, después de que se publicara el megadecreto de desregulación de la economía que deroga y modifica más de 300 leyes.

En el Gobierno habría plena confianza en que el «decretazo» conseguirá el aval del Congreso. En el Ejecutivo sacan cuentas y creen que tienen la mayoría de los 16 votos para conseguir luz verde en la bicameral del Congreso, cuya presidencia ejercerá -con voto doble- el oficialismo. El titular de Diputados Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel -que no acompañó al Presidente en la cadena nacional- se encargan de la estrategia legislativa.

El optimismo del oficialismo se sostiene en que el Congreso nunca rechazó un DNU en los 40 años de democracia. Nunca hubo tampoco un proyecto tan ambicioso y que impactara sobre tantas leyes como el que acaba de firmar Milei.

En la otra vereda de las opiniones, la bancada del peronismo, la Coalición Cívica, el presidente de la UCR y el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ya se pronunciaron en contra del súper DNU.

Sin embargo, más preocupación genera en Casa Rosada la posibilidad de que surjan escollos en el fuero contencioso administrativo, donde el procurador del Tesoro Rodolfo Barra tiene predicamento. Ya se presentó un amparo en ese sentido.

Con el inminente llamado a sesiones extraordinarias al Congreso, el Gobierno se prepara para enviar varios paquetes de reformas, con que la denominada ley ómnibus se desglosaría en proyectos más pequeños como, por caso, la reversión del Impuesto a las Ganancias, en lo que se interpreta como un gesto a los gobernadores, quien platearon ésa y otras preocupaciones en la reciente cumbre con el primer mandatario.

En Casa Rosada ya anticiparon que piensan en una serie de privatizaciones duras para la mayoría de las empresas estatales, aunque marcaron algunas excepciones, como sería el caso de Arsat, la empresa nacional que pone satélites en órbita, que seguirá siendo estatal.

Desde el Gobierno también terminaron por confirmar que entre las reformas que piensan enviar al Congreso se cuenta la suspensión de la actual ley de cálculo provisional, lo que daría lugar a que los aumentos para los jubilados vuelva a hacerse por decreto

La Corte

El Gobierno no tiene planeado por ahora ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. Sin embargo aclararon que estudian diferentes perfiles de juristas para reemplazar la vacante que dejó Elena Highton, aunque no necesariamente sería una mujer y en esa dirección, afirman que la Ley de Cupo «no debería existir», aunque es una prerrogativa que no atañe al máximo Tribunal. «Todos somos iguales ante la ley», destacan.