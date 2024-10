Los gremios del transporte anunciaron un paro de 24 horas: cuándo será

Los sindicatos del transporte de la CATT y la UGATT reprogramaron la medida que estaba prevista para el 17 octubre.

En la reunión celebrada esta mañana se ausentó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, en plena negociación salarial, lo que hace suponer que se bajará de la protesta.

Los sindicatos del sector se volverán a reunir este martes a las 10 en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, ubicado en la calle Quintino Bocayuva al 1.200, “donde tratarán la realidad del sector y la coyuntura nacional”, se informó.

La mayoría de los integrantes de la Mesa Nacional del Transporte no irían al plenario de este martes en la Federación de Peones de Taxis. Fue lo que sucedió, lo que permite suponer que no adherirán al paro del 30 de octubre.

En el sindicato que lidera Roberto Fernández no quisieron arriesgar ningún pronóstico sobre el resultado de la negociación paritaria, aunque advirtieron que los empresarios están preocupados por la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia anunciada este domingo por el Gobierno.